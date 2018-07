Confermata la vicepresidenza di Mario Pozza all’ufficio di presidenza di Unioncamere

Treviso, 26 luglio 2018. Una significativa rappresentanza veneta all’ufficio di presidenza della neo eletta governance di Unioncamere nazionale dove sono rappresentati i quattro settori: industria, artigianato agricoltura e commercio.

Rappresenta la voce della Confartigianato nazionale Mario Pozza presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno e Unioncamere Veneto e per Confindustria, Giuseppe Riello presidente della Camera di Commercio di Verona.

Sono davvero lieto – afferma il presidente Pozza – di aver ricevuto questo secondo mandato a cui dedicherò tutto il mio impegno per affiancare con pieno appoggio il Presidente Sangalli in questa seconda e delicata fase post riforma.

Oltre agli ultimi atti degli accorpamenti camerali, ci sarà la seconda fase che vedrà la nomina del conservatore unico regionale del registro delle imprese e l’attribuzione al sistema camerale del mandato in termini dei fallimenti.