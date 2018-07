Il bellunese Guerrino Argenta eletto vicepresidente regionale dei frigoristi

Prestigioso incarico per l’imprenditore bellunese Guerrino Argenta, eletto vice presidente regionale dei Frigoristi di Confartigianato del Veneto, un settore che nella nostra regione conta 122 imprese artigiane.

“Tra gli obiettivi che mi sono posto nella posizione di vice presidente regionale – spiega Guerrino Argenta – due sono prioritari. Il primo, agevolare il recupero dei gas refrigeranti esausti attraverso la riduzione del relativo costo; il secondo, collegato al precedente, assegnare il marchio di ‘azienda ecologica’ a quelle imprese che si occupano del recupero dei suddetti gas, nonostante il costo elevato, un percorso che permetterà di distinguere e qualificare le aziende specializzate in questo servizio”.

Imprenditore dal 1984, Guerrino Argenta è a capo della Argenta srl, azienda per la produzione di macchinari per il freddo e per l’allestimento di veicoli per lo street food, di recente trasferitasi in comune di Belluno, che conta una quindicina di addetti.

Guerrino Argenta non è nuovo a incarichi di rappresentanza. Fa parte, infatti, della Giunta esecutiva di Confartigianato Belluno, oltre che essere il presidente provinciale del mestiere dallo scorso anno, dopo aver sempre fatto parte del direttivo della categoria per un lungo periodo. Per oltre 25 anni ha dedicato il proprio impegno anche come amministratore locale, ricoprendo gli incarichi di consigliere comunale, assessore e vice sindaco del comune di S. Gregorio nelle Alpi.