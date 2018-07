“La circolare emessa oggi dal Ministero degli Interni che alleggerisce il carico burocratico per l’organizzazione di eventi è un piccolo, ma significativo passo a sostegno del mondo del volontariato”: ad affermarlo è il deputato di Forza Italia, Dario Bond.

“Non bisogna certo abbassare la guardia, ma le norme introdotte un anno fa rischiavano di far chiudere molte iniziative che si basano solo sulle forze dei volontari”, commenta Bond. “Aver ridefinito alcuni passaggi e introdotto un approccio flessibile alla gestione del rischio è un segnale importante”.

“Un mese fa, le Pro Loco del Veneto in assemblea avevano lanciato un allarme in questo senso; in quell’occasione avevo dato il mio impegno a trovare collaborazioni e sostegno per modificare le norme. È stato fatto un buon passo in avanti, ora lavoriamo per risolvere le ultime criticità”.