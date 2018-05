Ex Pagnossin Treviso: aperta la cittadella delle eccellenze

Treviso 26 maggio 2018 – Stamattina a Treviso taglio del nastro per i due dei pilastri sui quali si basa il progetto di rigenerazione dell’archeologia industriale all’ex Pagnossin. L’imprenditore Damaso Zanardo ha presentato un convegno dedicato al green: “Saremo il centro di una rete di mobilità per turisti e appassionati dell’healthy”. Folla di curiosi per acquistare cibo e vino al mercato di cento tra vignaioli indipendenti e produttori di eccellenza. Domani sera gran finale con dj set dalle ore 18

Il progetto di rigenerazione dell’area “OpenDream” ha aperto le porte al pubblico volta stamattina. Sono stati presentati il mercato delle eccellenze, dove un centinaio di produzioni legate al cibo e al vino di nicchia stanno mettendo in scena le emozioni del gusto. Il secondo filone invece è stata una novità assoluta, la presentazione dell’hub del turismo green. In mattinata una folla di curiosi ha già preso d’assalto gli spazi dell’ex Pagnossin e degustato le eccellenze. Il mercato del food di eccellenza resterà aperto oggi fino alle 22 e domani dalle 10 alle 20. Gran chiusura domani sera alle 18 col dj in area food truck. Molti laboratori esperienziale e degustativi sono già sold out, ci sono ancora alcuni spazi. Per informazioni e prenotazioni: www.opendreamfoodmarket.it.

HUB DEL TURISMO GREEN Gli spazi dell’ex Pagnossin sono collocati in un crocevia strategico: a pochi passi dall’aeroporto Canova di Treviso, dunque sulle rotte internazionali, ma anche collegati alle vie del movimento lento, su due ruote. Da qui infatti si può partire per una delle otto tappe dell’anello veneto di Green Tour, seicento chilometri pensati dalla Regione. “Il nostro hub vuole diventare un attrattore di turismo, un polo di incoming dal quale poi si dirameranno proposte green e slow in tutto il Veneto”, ha spiegato stamattina durante il convegno l’imprenditore Damaso Zanardo, ideatore del progetto Open Dream. “Saremo dei traghettatori che porteranno i visitatori internazionali nel territorio attraverso le vie verdi. Il nostro è un modello di turismo industriale organizzato in rete, che vuole promuovere le produzioni di eccellenza e farle conoscere al mondo”.

IL FOOD MARKET E I VIGNAIOLI INDIPENDENTI Contestualmente, sono iniziati i due giorni di Open Food Market durante i quali il pubblico può acquistare prodotti enogastronomici esclusivi e unici dopo averli scoperti e assaggiati. Grazie alla dedizione di Angelica Volta, in rappresentanza della proprietà, con la collaborazione di Patrizia Loiola, degustatrice Slowine e winetrainer, e di Mimmo Di Vasta, selezionatore di prodotti agroalimentari con il marchio Pane Sale & Olio, è stato messo a punto un ricco programma. Protagonisti una cinquantina di espositori legati alle eccellenze del cibo. Novità interessante: i prodotti posti in vendita saranno forniti anche ai food truck presenti per farli degustare ai visitatori, accompagnati dalle produzioni di alcuni birrifici artigianali. Leitmotiv della due giorni sarà il vino: OpenFood ospiterà infatti il primo mercato territoriale dei Vignaioli Indipendenti Trevigiani aderenti alla Fivi insieme ad alcuni loro colleghi da tutta Italia, una quarantina le cantine dove sarà possibile degustare calici e acquistare bottiglie.