L’eleganza sportiva italiana si chiama Ducati Panigale V4

Il sogno di tutti i motociclisti si chiama Panigale V4. E’ la nuova Ducati stradale di punta che va a sostituire la 1299. L’ultima creazione uscita dallo stabilimento di Borgo Panigale è un concentrato di prestazioni ereditate dal Desmosedici della MotoGP. Un nuovo motore 4 cilindri a V di 90° di 1.103 cc che eroga una potenza di 214 cavalli (158 Kw) su 175 Kg di peso a secco (198 Kg in ordine di marcia). La Panigale V4, è la prima moto della Ducati prodotta in serie a essere equipaggiata con un motore 4 cilindri.

Elegante, muscoloso, tecnologico. Questa la sintesi dello stile della nuova Panigale V4.

Il Centro Stile Ducati ha dato forma al carattere della moto e alle sue prestazioni seguendo quelli che sono, per Ducati, i canoni dell’eleganza sportiva italiana: ampie e morbide superfici, interrotte da pochi segni decisi.

L’integrazione tra i componenti, l’idea di potenza e la funzionalità sono elementi dominanti dello stile e dell’intero progetto.

Il risultato: una moto raffinata ed essenziale, disegnata per massimizzare le prestazioni. Oggi alla Tecnosport di Belluno in via Vittorio Veneto 256.