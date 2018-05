Trento 11 maggio 2017 – L’allarme è scattato alle 3.30 della mattina: due attentati incendiari hanno colpito le linee ferroviarie del Brennero e della Valsugana. L’obiettivo, anche se non dichiarato ma facilmente intuibile, è l’Adunata degli Alpini. Un sabotaggio vero e proprio che è riuscito nell’intento di rallentare fortemente il traffico passeggeri causando notevoli ritardi.

Lo scrive oggi il quotidiano on line ildolomiti.it

Sulla linea del Brennero il sabotaggio è avvenuto all’altezza della località Sorni nel comune di Lavis. Sono state colpite due centraline elettroniche che regolano la distanza tra i convogli per evitare lo scontro tra i treni.

Sulla linea della Valsugana, all’altezza della galleria Albi nel Comune di Civezzano, sono state prese di mira sempre le apparecchiature elettroniche, in questo caso il sensore paramassi che ‘protegge’ i treni da eventuali ostacoli sulla massicciata, anche in questo caso per evitare incidenti ferroviari.

Due attentati alla sicurezza che hanno messo in allarme il personale di Trenitalia e di Trentino Trasporti. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa, per riprendere poi a rilento. Il traffico passeggeri si è fortemente congestionato ed è stato necessaria l’attivazione delle linee sostitutive con autobus e pullman.

Si sono mobilitate immediatamente le Forze dell’ordine, con nuclei investigativi di Carabinieri e Polizia. I Vigili del Fuoco volontari di Lavis si sono portato in località Sorni, mentre a Civezzano sono intervenuti i Vigili del fuoco Permanenti di Trento.

Nel frattempo, si è messa in moto anche la Sala emergenze della Protezione Civile. Una riunione convocata d’urgenza, alla presenza del governatore Ugo Rossi, ha immediatamente gestito la situazione. Anche gli inquirenti sono al lavoro: e la pista è quella delle realtà antagoniste che già avevano manifestato dissenso contro l’Adunata degli Alpini a Trento.

“Non ci fermano – commenta il governatore con un tweet dalla Sala operativa – ottimo funzionamento delle previste procedure d’urgenza. Ringrazio personale e volontari. L’Adunata degli Alpini – conclude il presidente della Provincia – è e sarà una festa”.

Un nuovo attentato oggi alla sicurezza ferroviaria dopo quelli che si sono verificati questa notte a Lavis e a Civezzano. Questa volta è stata presa di mira la stazione di Caldonazzo dove un principio di incendio ha compromesso il cavo della centralina che gestisce la distanza dei treni per evitare collisioni.

Sul posto i tecnici di Trentino Trasporti ma anche gli inquirenti di Carabinieri e Polizia per le indagini. Scartata l’ipotesi del guasto accidentale perché si tratterebbe di un principio di incendio appiccato da ignoti.

Il traffico dei coinvolgi sulla linea della Valsugana è stato immediatamente sospeso e le linee sono sostituite con corse straordinarie di autobus.

Intanto questa era la situazione

Ferrovia del Brennero: situazione migliorata, la circolazione è attualmente al 50% e il completo ripristino è previsto a partire dalle 15;

Ferrovia Valsugana: il servizio è stato ribloccato

Servizio integrativo pullman: delle corse aggiuntive di pullman sono state attivate in entrambe le direzioni da Bolzano a Trento (a supporto dei passeggeri della Brennero) e da Pergine a Trento (passeggeri Ferrovia Valsugana);

Rete stradale del Trentino: scorrevole;

Città di Trento: circolazione regolare;

A22: traffico regolare;