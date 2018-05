Riva del Garda, 11 maggio 2018 – Valeria Ghezzi, titolare delle Funivie e Seggiovie San Martino SpA, è stata rieletta all’unanimità alla guida dell’ANEF. I soci, riuniti oggi presso l’Hotel Du Lac et Du Parc di Riva del Garda (Trento) per l’Assemblea annuale, hanno rinnovato la loro piena fiducia in lei, affidandole un ulteriore quadriennio di mandato.

L’Assemblea si è svolta in un clima di generale ottimismo: è cresciuto, nel 2018, il numero delle aziende associate e l’esercizio si è chiuso con significativo utile, confermando anche quest’anno un trend positivo che evidenzia la buona salute del settore.

ANEF, che riunisce il 90% degli impianti funiviari – oltre 1.500 in tutta Italia, sulle Alpi e sugli Appennini, con una forza lavoro stimata di circa 12.000 persone, tra fisse e stagionali – ha quindi rinnovato i propri organi associativi.

La Presidente Valeria Ghezzi sarà coadiuvata da un Consiglio Generale composto dal Past President, dai Presidenti delle Sezioni Territoriali di ANEF e dai componenti eletti dall’Assemblea dei soci.

Consiglio Generale

Presidente: Valeria Ghezzi

Past President: Sandro Lazzari

Presidenti delle Sezioni Territoriali di ANEF (componenti di diritto): Ferruccio Fournier (Valle d’Aosta), Massimo Fossati (Lombardia), Francesco Bosco (Trentino), Helmut Sartori (Alto Adige), Renzo Minella (Veneto), Marco Tullio Pietrangelo (Friuli Venezia Giulia), Rolando galli (Toscana)

Componenti eletti dall’Assemblea dei soci in rappresentanza delle diverse Sezioni Territoriali: Paolo Cappadozzi, Danilo Chatrian, Diego De Battista, Daniele Dezulian, Cristian Gasperi, Corrado Giordano, Luca Guadagnini, Alessandro Mottinelli, Elmar Pichler Rolle, Matthias Prugger, Marco Rocca, Andrea Varallo

Componente eletto dall’Assemblea dei soci in rappresentanza delle società non aderenti a Sezioni Territoriali: Leopoldo Provenzali (S.E.T. Società Elbana Trasporti SpA)

Componenti scelti direttamente dalla Presidente: Elvio Antoniacomi (Friuli Venezia Giulia) ed Enrico Ghezze (Veneto)

Il Consiglio Generale sarà poi chiamato a scegliere al proprio interno 3 Vicepresidenti.

Collegio dei Revisori Contabili

Componenti Effettivi: Marco Razza, Marco Lucat, MarkusHaller Markus

Componenti Supplenti: PietroMorassi, Enrico Vaninetti

Collegio dei Probi Viri

Stefano Lucchini, Franz Perathoner, Fabio Peri, Roberto Serafini, Giovanni Valle