Trento, 11 maggio 2018 – L’Adunata degli Alpini è anche questo, inutile negarlo. D’altronde laddove si recano centinaia di migliaia di uomini tendenzialmente non accompagnati, divisi in grupponi allegri e spensierati, per 3 giorni, in una città che non è la loro, non possono mancare qualche migliaio di ”professioniste” e ”professionisti” del settore. Il settore, facile intuirlo, è quello che ruota attorno al sesso e per capire che Trento questa settimana sarà il centro nevralgico non solo di marce, sfilate ed esibizioni, ma anche di incontri e ”scambi di effusioni” basta scorrere velocemente alcuni siti dedicati.

A darne notizia è il sito partner di Bellunopress, ildolomiti.it

Tantissimi gli annunci di alpini che in arrivo a Trento si propongono per incontrare uomini o donne “per conoscenza, amicizia e divertimento” e ancora più numerosi quelli di escort e prostitute che specificano di essere nel capoluogo trentino ”solo dal 10 al 13 maggio”. Sul sito ”donnecercauomo” è facile notare come in media ci siano uno, due annunci al giorno per Trento fino ai primi di maggio. Da lì in poi cominciano ad aumentare e solo oggi, in poche ore, ne sono stati pubblicati una trentina. Sui siti per escort sono tante le ragazze di tutta Italia che spiegano che saranno a Trento proprio dal 9 al 13 maggio, solo per 4 giorni, o anche meno.