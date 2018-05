Gourmandia: dal 12 al 14 maggio all’ex Filanda di Santa Lucia di Piave

Gourmandia – Le terre golose del Gastronauta® è la tre giorni all’insegna del cibo di qualità, ideata da Davide Paolini (fondatore del Gastronauta® e giornalista enogastronomico del Sole 24 Ore e di Radio 24) e dedicata alla valorizzazione dei giacimenti gastronomici scoperti dal Gastronauta. Oltre 200 aziende artigiane provenienti da tutta Italia, cooking show e racconti con i migliori chef nazionali. L’appuntamento è dal 12 al 14 maggio 2018 all’Ex Filanda di Santa Lucia di Piave (Treviso).

“La tradizione è un’innovazione riuscita – commenta il Gastronauta Davide Paolini, autore del libro “Il crepuscolo degli chef” – . Non è un fenomeno di cultura fermo, immobile, ma è sempre in movimento, in mutazione continua. Non esiste un lasso di tempo che possa considerarsi ideale o riconosciuto per far etichettare un salume, un formaggio, un vitigno o altro come tradizionale. È l’integrazione con gli usi, le abitudini delle genti a farlo diventare tale”.

Produttori

I prodotti in esposizione arrivano da tutto lo stivale (e non solo): panettieri, pasticceri, salumai, casari, vignaioli presenti per raccontare e fare assaggiare i loro prodotti. Cibi rari e vini ricercati, storie appassionanti con il meglio della produzione di nicchia nazionale e oltreconfine. Prodotti che raccontano la storia di chi ha creduto nella tradizione enogastronomica e l’ha contestualizzata al presente. E da una tradizione dimenticata marchigiana arrivano i Paccasassi del Conero, quest’anno per la prima volta a Gourmandia. Noti anche con il nome di finocchietto marino o erba di San Pietro, sono erbe aromatiche spontanee, buone da mangiare. L’azienda Rinci di Castelfidardo ne ha fatto il suo cavallo di battaglia e li propone conservati, subito dopo la raccolta, in olio extravergine d’oliva. Ottimi sia crudi che cotti, soprattutto in abbinamento alla mortadella o alle acciughe. Dal Salento un altro prodotto innovativo, a metà strada tra frisella e cous cous, è il friscous®. Ideato dell’azienda Gaele di Ruffano ha come base una selezione di semole e farine di grano duro, tra cui farina ottenuta dal grano Cappelli, lievito madre e curcuma. È ottimo sia per l’aperitivo, sia come piatto. La Makai’ra è una pasta di semola di grano duro con aggiunta di sfarinato di Orzo Mondo che ne migliora le qualità nutrizionali. Viene prodotta a Guardiagrele dall’azienda agricola Giacomo Santoleri – Casino di Caprafico. Per assaporarne al meglio il gusto si consiglia un condimento in bianco. A Capannoli l’azienda agricola Arcenni si dedica all’elicicoltura, allevando chiocciole Helix Aspersa Muller con metodo a ciclo biologico completo in habitat naturale, all’aperto e un’alimentazione priva di pesticidi, mangimi e additivi chimici. Le chiocciole vengono trasformate e declinate in diversi modi: da quelle al naturale al ragù di chiocciole; dal patè alle chiocciole in ribollita. Le oche sono le regine indiscusse della Corte dell’Oca di Mortara: vivono libere in grandi spazi aperti sotto le attente cure di Gioacchino Palestro che le trasforma in salumi a filiera corta e il foie gras. Oltre ai prodotti gastronomici made in Italy, Gourmandia sarà l’occasione anche per degustare prodotti d’alta gamma di provenienza straniera, come le ostriche della Normandia importate da Vania Barthelémy di Roma e il jamon iberico, il foie gras etico e le acciughe del Cantabrico frutto della scrupolosa selezione dell’azienda La Fenice di Grassobbio.

Gli chef ospiti

Gli chef che si alterneranno sul palco di Gourmandia dedicheranno gli interventi alla cucina non convenzionale, che vuole dare uno strappo alle regole della tradizione, esplorando nuovi ingredienti e modi di cucinare.

A cominciare sabato 12 alle 16 ci sarà Giuliano Baldessari, Chef del Ristorante Aqua Crua di Barbarano Vicentino (Vi), che racconterà l’ispirazione per un piatto inaspettato nello show cooking “La trasgressione in cucina”. Lo Chef illustrerà come trasgredire le regole imposte dalla cucina e realizzare una preparazione dallo stile provocatorio. Nella giornata di domenica, alle 14 sarà il turno di Enrico Bartolini, lo Chef più stellato d’Italia, con un approfondimento intitolato “La vera innovazione è la conoscenza”. Bartolini racconterà al pubblico l’importanza dello studio e della conoscenza nel mondo della cucina, mostrando come applicarla con innovazione, attraverso la preparazione di due ricette: una della tradizione più classica e un’altra fuori dagli schemi. Sempre domenica, alle 15 l’appuntamento è con Davide Scabin, l’eclettico Chef del Combal.Zero di Rivoli (TO). Durante l’approfondimento “La tecnica è una trappola e lo stile una prigione”, lo Chef racconterà la sua cucina rivoluzionaria e il suo rapporto con la ricerca e l’innovazione. Durante l’incontro interverrà anche Davide Paolini. Lunedì alle 12 sarà la volta di Matteo Pisciotta, Chef del Ristorante Luce a Villa Panza di Varese, per spiegare “La democratizzazione dell’alta cucina ovvero la cucina in vasocottura”. Questo metodo di cottura è nato negli ultimi anni e ha portato nelle cucine dei ristoranti una sfida nuova e moderna. In un percorso a tappe con ricette dal nord al sud Italia, lo chef racconterà come racchiudere un’esperienza gastronomica di qualità in un vasetto, preparato con le migliori materie prime e secondo ricette tradizionali.

Premio Gastronauta – Cantina Tramin

Torna a Gourmandia il Premio Gastronauta – Cantina Tramin rivolto alle migliori carte dei vini d’Italia. Un riconoscimento per i locali che nella selezione dei vini si impegnano con proposte originali, non ricorrono a carte prefabbricate ma ricercano novità, prestano attenzione al biologico e al naturale, sempre rispettando un equilibrio tra i prezzi e la portata della clientela. La premiazione è in programma lunedì 14 maggio 2018 alle 15 .

Il premio è il risultato della ricerca della redazione di Gastronauta® e dei suoi collaboratori: esperti, giornalisti e winelovers sparsi per tutta Italia.

I quattordici locali selezionati, per la maggior parte stellati, sono: Le Calandre di Sarmeola (PD), Agli Amici di Godia (UD), Rovello 18 di Milano, Casin del Gamba di Altissimo (VI), La Peca di Lonigo (VI), Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio (MN), Enoteca Marcucci di Pietrasanta (LU), Osteria della Brughiera di Villa d’Almè (BG), Ristorante Gellius di Oderzo (TV), Locanda San Lorenzo di Puos d’Alpago (BL), Il Ridotto di Venezia, La Stüa di Michil dell’Hotel La Perla di Corvara In Badia (BZ), Osteria Mondodoro di Verona e Ristorante Romano a Viareggio (LU). Gastronauta® promuove il premio insieme alla Cantina Tramin di Termeno (BZ), considerata La casa del Gewürztraminer e conosciuta in tutto il mondo come firma inconfondibile del territorio dell’Alto Adige.

Premio Gastronauta alle migliori botteghe del Veneto

Quest’anno Gourmandia rivolge un riconoscimento alle undici migliori botteghe del gusto del Veneto che si sono distinte per qualità e innovazione. Botteghe che, in provincia e in città, portano avanti con coraggio e passione una selezione scrupolosa dei prodotti, cercati con la lente della ricerca e con l’entusiasmo di chi ha voluto fare della qualità il proprio cavallo di battaglia ed è stato ripagato da una clientela fidelizzata. La premiazione è in programma domenica 13 maggio 2018 alle 15.30.

A decretarlo lo staff del Gastronauta® in collaborazione con La Fenice di Grassobbio (BG), azienda espositrice a Gourmandia specializzata nell’importazione di prodotti d’alta gamma spagnoli.

Le botteghe del gusto selezionate sono: Il Paiolo di Belluno, El Bocon del Prete di Bassano del Grappa (Vicenza), Franchin specialità alimentari di Padova, Il Ceppo di Vicenza, Salumeria Bertin di Montegrotto Terme (Padova), El Casolin di Malo (Vicenza), Gastronomia Marcolin di Padova, Damini Macelleria & Affini di Arzignano (Vicenza), Fermi di Treviso, Enogastronomia Antonio Baggio di Bassano del Grappa (Vicenza), Zucchello Emporium di Treviso.

Prosecco DOC & Pizza

Il progetto nasce per favorire il consumo di Prosecco Doc come abbinamento ideale alla pizza. La pizza, tra i prodotti del Made in Italy, è probabilmente il più noto per il suo successo globale e una riconoscibilità senza confini, allo stesso modo in cui è nota e consolidata l’identità del Prosecco. Versalità e freschezza diventano elementi fondamentali di un accostamento originale e alternativo.

Magnar Ben Best Gourmet

Nei tre giorni di Gourmandia uno sguardo oltre i confini ci sarà anche nel Salotto Best Gourmet dell’Alpe Adria by Club Magnar Ben. Qui ristoranti, resort, vignaioli, produttori si susseguiranno in incontri, degustazioni show cooking per raccontare la cultura enogastronomica della macroregione europea dell’Alpe Adria composta da 4 nazioni: Italia, Austria, Slovenia e Croazia.

Gli appuntamenti

SABATO 12 MAGGIO 2018

13.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

FERMENTAZIONE NATURALE DEL LIEVITO MADRE

Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro e Mario Fiasconaro – Fiasconaro

Un incontro che vedrà il Maestro Nicola Fiasconaro salire in cattedra per spiegare in modo tecnico quali sono i passaggi che permettono la naturale fermentazione. Nel frattempo il figlio Mario Fiasconaro, anch’egli pasticciere, farà una dimostrazione pratica di una creazione. Segue degustazione del panettone agli agrumi abbinato ad una granita agli agrumi.

14.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

PIZZA&PROSECCO DOC: LIEVITI SPONTANEI DEL GRANO SARACENO

Massimo Frighetto di Premiata Fabbrica Pizza (VI) – Consorzio di Tutela del Prosecco Doc

Due simboli del made in Italy si incontrano in un ciclo di incontri nei quali scopriremo come la versatilità e la freschezza del Prosecco si abbini perfettamente alla Pizza, diventando così una valida alternativa alle classiche proposte che aggiungono lieviti a lieviti, penalizzando digeribilità e apporto calorico.

14.00

AREA SHOW COOKING CLUB MAGNAR BEN

PANORAMICA SUI VINI REGIONALI

Presentazione a cura dell’AIS Friuli Venezia Giulia

15.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

LA LINZER TORTE NELLA CUCINA FUNZIONALE

Riccardo Antoniolo di “Ottocento Simply Food” di Bassano del Grappa (VI)– Molino Quaglia

La ricerca può trasformare una torta classica come la Linzer Torte in un prodotto di cucina funzionale. In questo modo, pur mantenendo gli equilibri gustativi e il piacere della classica torta, diventa anche un alimento che favorisce il benessere del corpo ed è quindi funzionale ad esso.

16.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

LA TRASGRESSIONE IN CUCINA

Giuliano Baldessari, Chef Ristorante Aqua Crua di Barbarano Vicentino (VI)

Come una canzone di Vasco Rossi può diventare ispirazione per la nascita di un piatto inaspettato. Trasgredendo le regole basi della cucina che si era imposto, lo Chef Baldessari illustrerà come realizzare una preparazione dallo stile provocatorio.

17.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

TUTTI I COLORI DEL PANE BIOLOGICO

Mauro Pinel e Michele Potenza – Molino Rachello

Tè matcha, vino rosso, curcuma, semi di sesamo nero e altri ingredienti naturali: è con questi ingredienti speciali che il Maestro panificatore Mauro Pinel riesce a donare un tocco di colore e una connotazione salutistica ai panini bun, sapientemente guarniti e farciti dallo Chef Michele Potenza. Colore, naturalità e gusto per appagare la vista e stuzzicare il palato.

17.00

AREA SHOW COOKING CLUB MAGNAR BEN

DAL MONTE CALVARIO ALL’ANTICA FORESTA LUPANICA (BOSCO DEI LUPI)

Club Magnar Ben

Talk show-degustazione- show cooking con Ivan Uanetto patron della Trattoria Da Nando di Mortegliano (UD), vincitore del premio Best of Alpe Adria “miglior cantina/carta vini al ristorante 2018”, la farina Blave de Mortean ed il piatto tipico della Trattoria Da Nando “la polente cuinciade”, il prof Vittorino Gallo con il tartufo di Muzzana (UD), la Ribolla e i grandi vini naturali di Damijan Podversic (GO).

18.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

MAESTRI IN CUCINA FERRARELLE

Simone Vesi di “Pizza Gourmet” di Napoli

Preparazione di una pizza il cui impasto è ottenuto dalla lavorazione di farina macinata a pietra e guarnita con mozzarella di bufala campana Dop di Aversa, pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop, pomodorini gialli del Vesuvio, pomodorini rossi di Corbara, fiocchi di ricotta di bufala campana di Aversa, Parmigiano Reggiano e olio Evo del Cilento.

12.00-18.30

SALOTTO BEST GOURMET DELL’ALPE ADRIA

RESORT DI LUSSO E PRODOTTI BIOLOGICI NELLE COLLINE DEL PROSECCO SUPERIORE

Club Magnar Ben

Golosi incontri no-stop con la macroregione dell’Alpe Adria (degustazioni e wine tasting). La cucina di Diego Chiarano del Resort Colonìa, la nuova struttura dedicata al relax, al benessere ed all’enogastronomia nelle colline tra Conegliano e Vittorio Veneto, i vini e i prodotti biologici dell’Antica Quercia di Scomigo – uno dei luoghi più affascinanti del territorio coneglianese. L’azienda sarà presente con il Prosecco Superiore Docg Bio, l’olio e i succhi di melograno biologici.

DOMENICA 13 MAGGIO 2018

11.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

MAESTRI IN CUCINA FERRARELLE – I MASANIELLI DA CASERTA A TREVISO

Sasá Martucci della pizzeria I Masanielli

Preparazione e cottura di Pizza con bufala, pomodori San Marzano dop e olio evo Koinè di Benedetta Cipriani (presidio Slow Food); pizza con vellutata di zucca con fiordilatte, maialino nero casertano e conciato romano di Manuel Lombardi, a crudo.

12.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

IL VENETO NEL PIATTO: FARINE DI OASI E PRODOTTI TIPICI PER LA PIZZA “TONDA CRUNCH”

Denis Lovatel – Molino Rachello

Denis Lovatel della Pizzeria Da Ezio di Alano di Piave (BL) presenta la sua famosa pizza “Tonda Crunch”, farcita con prodotti tipici stagionali del Veneto e preparata con le Farine di Oasi di Molino Rachello, ottenute da grani coltivati in “Oasi” protette e incontaminate. Per una filiera di origine 100% italiana, tracciata e certificata.

13.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

PIZZA&PROSECCO DOC: PASSIONE A LENTA LIEVITAZIONE

Michele Basso di Arrigoni & Basso – Consorzio di Tutela del Prosecco DOC

Due simboli del made in Italy si incontrano in un ciclo di incontri nei quali scopriremo come la versatilità e la freschezza del Prosecco si abbini perfettamente alla Pizza, diventando così una valida alternativa alle classiche proposte che aggiungono lieviti a lieviti, penalizzando digeribilità e apporto calorico.

14.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

LA VERA INNOVAZIONE È LA CONOSCENZA

Enrico Bartolini, lo Chef più stellato d’Italia

Attraverso la preparazione di due ricette, un “azzardo” e un classico della tradizione, lo Chef mostrerà al pubblico di Gourmandia come la vera innovazione in cucina sia la conoscenza e la capacità di applicarla.

14.00

AREA SHOW COOKING CLUB MAGNAR BEN

I VITIGNI AUTOCTONI REGIONALI

Presentazione a cura dell’AIS Friuli Venezia Giulia

15.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

LA TECNICA E’ UNA TRAPPOLA E LO STILE UNA PRIGIONE

Davide Scabin, Chef di Combal.Zero di Rivoli (TO)

L’esuberante ed eclettico Davide Scabin, a colloquio con Davide Paolini, ci racconterà la cucina rivoluzionaria del suo Combal.zero ed il suo rapporto con l’innovazione.

15.30

AREA SHOW COOKING CLUB MAGNAR BEN

PREMIO GASTRONAUTA ALLE MIGLIORI BOTTEGHE DEL GUSTO

Gastronauta in collaborazione con La Fenice di Grassobbio (BG)

Saranno premiate le migliori botteghe del gusto venete, selezionate dal Gastronauta in collaborazione con La Fenice di Grassobbio (BG). Botteghe che, anche nella provincia, portano avanti con coraggio e passione una selezione scrupolosa dei prodotti, scelti con la lente della ricerca e con l’entusiasmo di chi ha voluto fare della qualità il suo cavallo di battaglia ed è stato ripagato da una clientela fidelizzata.

16.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

IL FORMAGGIO IN PUNTA DI DITA

Annamaria Pellegrino – Valsana

Un menu in punta di dita dove il formaggio diventa protagonista, sviluppato in versione finger food

17.00

AREA SHOW COOKING CLUB MAGNAR BEN

SORPRENDENTI GIOVANI D’ALPE ADRIA: CUCINA, VINI E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Club Magnar Ben

Talk show- degustazione-show cooking con Carlo Nappo chef del ristorante Podere dell’Angelo (PN) award Best of Alpe Adria “Miglior ristorante emergente 2018”, Cristian Specogna e il Sauvignon Duality – Vignaioli Specogna di Corno Di Rosazzo (UD), Walter Zamuner agricoltore produttore dello Zafferano di San Quirino (PN).

17:30

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

LIEVITATI IN VASOCOTTURA

Nicola Olivieri di “Olivieri 1882” di Arzignano (VI) – Molino Quaglia

Come la tipologia di cottura influisce su un prodotto che può essere giornaliero o di ricorrenza.

18.30

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

LA CUCINA A BASSA TEMPERATURA COME MEZZO PER ESALTARE IL PRODOTTO

Davide Cassi, docente di Chimica e Fisica degli alimenti al Master della Cucina Italiana.

10.30-18.30

SALOTTO BEST GOURMET DELL’ALPE ADRIA

A OVEST DELL’ ALPE ADRIA

Club Magnar Ben

Golosi incontri no-stop con la macroregione dell’Alpe Adria (degustazioni e wine tasting) | La Farina bianca e gialla di Storo (vincitrice dell’award Best of Alpe Adria 2018 – miglior prodotto dell’anno della macroregione europea), degustazione della famosa polenta Carboneria realizzata in loco con la farina Gialla di Storo, vino, formaggio tipico Sopressa e salame, in degustazione anche i biscotti e le gallette di Agri90 Cooperativa Agricoltori del Trentino (TN); i grandi vini trentini, i distillati e gli aceti di Pojer e Sandri della Valle di Cembra in Faedo (TN).

LUNEDì 14 MAGGIO 2018

10.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

LA PIZZA IN UN GIOCO TRA NORD E SUD, TRA DOLCEZZA E ACIDITÀ

Beniamino Bilali di Pummà (Milano) – Valsana

Una pizza che dialoga con due prodotti dall’identità forte e imprescindibilmente legati a un territorio: la mortadella e i latticini di bufala. Non è solo una questione di provenienza, ma anche di caratteristiche organolettiche precise, che vedono dolcezza e acidità incontrarsi per esaltare il sapore della pizza in sé.

11.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

L’INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE

Fabio Pellizzari di Baghi’s di Castello di Godego (TV) – Molino Quaglia

La Sbrisolona, ricetta classica della tradizione mantovana, che porta in sé un dolce successo della pasticceria Baghi’s all’estero, premiato al Great Taste Award di Londra.

12.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

LA DEMOCRATIZZAZIONE DELL’ALTA CUCINA OVVERO LA CUCINA IN VASOCOTTURA

Matteo Pisciotta, Chef del Ristorante Luce a Villa Panza di Varese

In un percorso a tappe con ricette dal nord al sud Italia, lo Chef Pisciotta ci racconterà come racchiudere un’esperienza gastronomica di qualità in un vasetto. Attraverso la tecnica della vasocottura impareremo a realizzare piatti di alta qualità, preparati con le migliori materie prime e secondo ricette tradizionali.

13.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

OASI TRA TERRA E LAGUNA: PIZZA IN TEGLINO A 4 MANI

Martino Scarpa e Michael Sartor – Molino Rachello

La raffinata cucina dello Chef dell’Osteria Ai Do Campanili Martino Scarpa incontra gli impasti del pizzaiolo Michael Sartor, realizzati con le farine biologiche italiane di Molino Rachello, per una degustazione di pizze gourmet che celebra i prodotti ittici della nostra Laguna ed esalta il gusto delicato del Farro, il sapore rustico dei cereali integrali e il profumo dei semi oleosi del girasole, del lino e del sesamo.

14.00

AREA SHOW COOKING PROSECCO DOC

PIZZA&PROSECCO DOC: SOFFICECROCCANTE, LE DIVERSE CONSISTENZE IN UN’UNICA PIZZA

Angelo di Lieto, La Fenice Belluno – Consorzio di Tutela del Prosecco DOC

Due simboli del made in Italy si incontrano in un ciclo di incontri nei quali scopriremo come la versatilità e la freschezza del Prosecco si abbini perfettamente alla Pizza, diventando così una valida alternativa alle classiche proposte che aggiungono lieviti a lieviti, penalizzando digeribilità e apporto calorico.

15.00

AREA SHOW COOKING CLUB MAGNAR BEN

PREMIO GASTRONAUTA ALLE MIGLIORI CARTE DEI VINI DEI RISTORANTI ITALIANI

Gourmandia, oltre a essere la terra del cibo, è anche la terra del vino e non poteva essere altrimenti, considerata la regione che ospita l’evento. In Veneto, terra che vanta una tradizione vitivinicola d’eccellenza, Gastronauta vuole premiare 14 ristoranti, selezionati in tutta Italia, che si sono distinti per la migliore carta dei vini.

16.30

AREA SHOW COOKING CLUB MAGNAR BEN

L’OLIO ISTRIANO, IL BOSKARIN, IL PESCE

Club Magnar Ben

Show Cooking – talk show e degustazione con Aleksandra Vekic produttrice dell’olio istriano Mate (HR) e i suoi oli riconosciuti tra i migliori al mondo, la Trasparenza Marina e il Timbro istriano, lo chef Stefano Basello del ristorante Là di Moret (UD) con la carne del manzo istriano “Boskarin” in olio-cottura (HR) , il carpaccio di branzino istriano con lo chef Tadej Gasparin del ristorante Pikol di Nova Goriza (Slo) – “Award Best of Alpe Adria miglior piatto 2018”

10.30 – 17.00

SALOTTO BEST GOURMET DELL’ALPE ADRIA

A EST DELL’ ALPE ADRIA

Club Magnar Ben

Golosi incontri no-stop con la macroregione dell’Alpe Adria (degustazioni e wine tasting) | Il ristorante Il Fogolar del Là di Moret di Udine con lo chef Stefano Basello presentano il manzo crudo e in olio-cottura con l’olio Timbro Istriano Mate; la Famiglia Boris Gasparin del Ristorante Pikol di Nova Gorica (SLO), presenta il carpaccio di branzino al profumo di agrumi, melograno, miele di castagno e l’ olio istriano Trasparenza Marina Mate, piatto vincitore dell’Award “Best of Alpe Adria – miglior Piatto 2018”. Il formaggio Tolminc bombato e le bollicine del Brda a Metodo Classico di Silveri Wines (Brda SLO), l’aceto ed il formaggio di Fossa di Sirk della Subida (GO), il vino Amandum un Friulano di classe prodotto dall’Azienda agricola – vinicola Dai Moras (GO).

GOURMANDIA IN BREVE

Quando: 12 – 13- 14 maggio 2018

Dove: Fiera di Santa Lucia – via Mareno 1, Santa Lucia di Piave (Treviso)

Orario di apertura al pubblico: sabato 12-20; domenica 10-20; lunedì 10-17

Ingresso adulti: 10 euro

Ingresso bambini (6-12 anni): 5 euro

ELENCO ESPOSITORI

D112 4 MADONNE CASEIFICIO EMILIA

LATTICINI

Lesignana (MO)

A18 ACETAIA ANTICHI SAPERI

ACETO

Modena

C69 ACETAIA BG VILLA BISINI GAMBETTI

MARMELLATE E MOSTARDE, ACETO

Modena

D114 ACETAIA LA CÀ DAL NON

ACETO

Vignola (MO)

C91 ACQUAPAZZA GOURMET

PRODOTTI ITTICI

Cetara (SA)

A23 ACQUERELLO

RISO

Livorno Ferraris (VC)

B39/ ADELIA DI FANT

B56 CIOCCOLATO

San Daniele del Friuli (UD)

D138 AGRICOLA DEL SOLE

CONSERVE, PASTA, PRODOTTI

DELLA PANIFICAZIONE

Corato (BA)

C93 AGRICOLA DORIA

OLIO

Doria Cassano allo Ionio (CS)

E160 AGRICOLA GUARESCHI

LATTICINI

Roccabianca (PR)

E166 AGRICOLA SINISI

OLIO

Andria (BT)

A06 AGRUMATO & PAN’ AGRUMATO

OLIO, DOLCI

Lanciano (CH)

A13 ALBERTO ANTIGA

Vittorio Veneto (TV)

B41 ALLEMANNI MAURO

DOLCI

San Salvatore Monferrato (AL)

A32 ARCENNI TUSCANY

CONSERVE

Capannoli (PI)

D121 ART’IN TAVOLA SENAPE&MARMELLATE

MARMELLATE E MOSTARDE

Olgiate Olona (VA)

C72 ARTIGIANQUALITY

CARNE E SALUMI

Bologna

D133/ D135 ASGARD – NORDIC EXPERIENCE

PRODOTTI ITTICI

Firenze

A30 ASTORIA VINI

Refrontolo (TV)

E168 AZ. AGR. CARIELLO VINCENZO

OLIO, VINO

Bitonto (BA)

C87 AZ. AGR. FRATEPIETRO

CONSERVE

Cerignola (FG)

D150 AZ. AGR. IANNONE ANNA

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI VARI, CONSERVE

Acquaviva delle Fonti (BA)

C94 AZ. AGR. LA BAITA&GALLEANO

CONSERVE, OLIO

Borghetto d’Arroscia (IM)

A16 AZ. AGR. PUNTO VERDE BIO

SUCCHI E BIBITE, CONSERVE,

Savignano sul Panaro (MO)

C108 AZ. AGR. RAMELLA

CONSERVE

Diano Marina (IM)

D153 AZ. AGR. RUSSA DEI BOSCHI DI PATRIZIA POLIZZI

OLIO

Caltagirone (CT)

C103 AZ. AGRICOLA VINCENZO BARBIERI

CONSERVE

Altomonte (CS)

D136 AZIENDA AGRICOLA CALEMONE

CONSERVE, OLIO

Serranova di Carovigno (BR)

E164 AZIENDA AGRICOLA LOMBARDO

OLIO, CONSERVE

Campobello di Mazara (TP)

A33/A35 BACCALÀ

PRODOTTI ITTICI

Padova

A07 BAGHI’S

DOLCI

Castello di Godego (TV)

E159 BIOALBERTI

CEREALI VARI, OLIO, PASTA

San Venanzo (TR)

C100 BIRRA FOLLINA

BIRRA

Miane (TV)

D109 BIRRIFICIO DEL FORTE

BIRRA

Pietrasanta (LU)

C95 BISCOTTERIA BETTINA

DOLCI

Treviso

C89 BORGOLUCE

LATTICINI, VINO

Susegana (TV)

D120 BORGOSCURO DI LICIO MASCHIO

LIQUORI E DISTILLATI

Gaiarine (TV)

D146 BRODO FOOD

SALI E SPEZIE, OLIO, CONSERVE

Capaccio (SA)

BRAMBÙ FOOD TRUCK

HAMBURGER DI SALSICCIA DI BRA E DI CARNE

DI BUFALO VENETA. OPZIONE VEGETARIANA.

PANINO CON SALSICCIA DI BRA CRUDA.

Treviso

B46 CASA IUORIO

CONSERVE, OLIO

Palomonte (SA)

C70 CASA CASON

CARNE E SALUMI

San Pietro in Gu (PD)

C75 CASCINA OSCHIENA

RISO

Vercelli

D125 CASINO DI CAPRAFICO –

AZ. AGR. GIACOMO SANTOLERI

PASTA, CEREALI VARI, OLIO

Guardiagrele (CH)

C64 CASTELLAN URBANO

LATTICINI

Rosà (VI)

E175 CESEN DOLCI

Valdobbiadene (TV)

E176 CHOCOLATE IN A BOTTLE

VINO

Vigonza (PD)

B40 CORILU

DOLCI, PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI VARI

Lu Monferrato (AL)

D119 CORTE DELL’OCA

CARNE E SALUMI

Mortara (PV)

C85 CROCEDELIZIA

CARNE E SALUMI

Soragna (PR)

D115/D117 CUZZIOL GRANDIVINI GASTRONOMIA

VINO, SUCCHI E BIBITE, DOLCI, CONSERVE

Santa Lucia di Piave (TV)

A02 D’ALESSANDRO CONFETTURE

MARMELLATE E MOSTARDE

Giuliano Teatino (CH)

B47 DA RE

PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE

Bibano di Godega S.U. (TV)

A05 DAL 1920 OLIOPELAGRILLI

OLIO

Monteleone D’orvieto (TR)

A26 DAL FORNER

PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE

San Vito al Tagliamento (PN)

D131 DE CARLO

CONSERVE, OLIO

Bitritto (BA)

C71 DELSANTO

CONSERVE

Santa Giustina in Colle (PD)

A04 DONNA FRANCESCA

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, CONSERVE, OLIO

Mariotto (BA)

A01 DORBOLÒ GUBANE

DOLCI

San Pietro al Natisone (UD)

D145/147/149 ERSA FRIULI VENEZIA GIULIA OFFICIAL PARTNER

D129 F.LLI RIZZIERI 1969

CARNE E SALUMI

Ferrara

D128/ D130 FIASCONARO OFFICIAL PARTNER

DOLCI E CIOCCOLATO

Castelbuono (PA)

A17 FONTEROSA

CONSERVE, MARMELLATE E MOSTARDE

Serralunga d’Alba (CN)

B49 FRANTOIO OLEARIO LACERTOSA

OLIO

Ferrandina (MT)

D113 FRANTOIO PRESCIUTTINI

OLIO

Montefiascone (VT)

C66 FRATELLI CORRÀ

CARNE E SALUMI

Predaia (TN)

C79 FRIULTROTA

PRODOTTI ITTICI

San Daniele del Friuli (UD)

A29 GAELE

CONSERVE, PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE,

OLIO

Ruffano (LE)

A36 GICO – CUCINE E FORNI PROFESSIONALI

TOOLS

Vazzola (TV)

B42 GIORDANO CAFFÈ

CAFFÈ&INFUSI

Ivrea (TO)

D142 GLI AIRONI/IDEARISO

RISO

Lignana (VC)

E167 GRAPPA D’ORO SERENA

DISTILLATI E LIQUORI

Spilimbergo (PN)

E173 GRATIA PIANETA ALIMENTARE

CARNE E SALUMI

Vidor (TV)

A20 IL MERCANTE DI SPEZIE

SALI E SPEZIE

Villarbasse (TO)

ILMIORTO FOOD TRUCK

GELATINA DI VINO, GRANITA E PASTA A BASE

ACQUA DI POMODORO®

Mareno di Piave (TV)

C102 IL PANARO FOOD

PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE

Urbino (PU)

A10 IRINOX

TOOLS

Corbanese di Tarzo (TV)

C104 ITALGROUP ALIMENTARI CARNE E SALUMI

Traversetolo (PR)

C92 IVAN BORSATO BIRRAIO

Camalò (TV)

D139 KMETIJA DEVETAK SARA

CONSERVE, MARMELLATE E MOSTARDE, MIELE

Savogna d’Isonzo (GO)

D140 KORA DULCIS

DOLCI, PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE

Bassano del Grappa (VI)

D152 LA BONA USANZA

ACETO, CEREALI VARI, DOLCI

Serra de’ Conti (AN)

D141 LA CAMPOFILONE SOCIETÀ AGRICOLA

PASTA

Campofilone (FM)

E165 LA DISPENSA DI PATRIZIA

CONSERVE, MARMELLATE, MOSTARDE

Pernumia (PD)

A28 LA FENICE PATANEGRA

CARNE E SALUMI, PRODOTTI ITTICI

Grassobbio (BG)

D134 LA SELCE – CHIOGGIA

TOOLS

Chioggia (VE)

A12 LA SELVOTTA – FRANTOIO SPUTORE

OLIO, VINO

Vasto (CH)

A14 LA VALLETTA COLFIORITO

CEREALI VARI

Foligno (PG)

C86 LATTERIA DEL MOLISE

LATTICINI

Mirabello Sannitico (CB)

A22/ A24 LATTERIA DI AVIANO

LATTICINI

Porcia (PN)

C83 LATTERIA DI TARZO E REVINE LAGO

LATTICINI

Tarzo (TV)

C81 LATTERIA SOCIALE DI CHIURO

LATTICINI

Chiuro (SO)

C62 LE MARMELLATE DI ROSI

MARMELLATE E MOSTARDE

Marostica (VI)

E174 LIQUORI CARLOTTO

LIQUORI E DISTILLATI

Valdagno (VI)

C106 MACELLERIA SALUMERIA GIACOBBE

CARNE E SALUMI

Sassello (SV)

D137 MARISA CUOMO

VINO

Furore (SA)

B51 MASSERIA DAUNA LUCERA

CONSERVE

Lucera (FG)

C97 MATE OLIO

Salvore (Istria-Croazia)

E 177 MDF FORMAGGI

LATTICINI

Castelleone (CR)

C77 MEGGIOLARO

CARNE E SALUMI

Stra (VE)

D116 MODIGLIANTICA PASTICCERIA

CIOCCOLATO, DOLCI

Modigliana (FC)

B54/B55 MOLINO QUAGLIA OFFICIAL PARTNER

FARINE

Vighizzolo d’Este (PD)

D154/D155/D156 MOLINO RACHELLO OFFICIAL PARTNER

FARINE

Roncade (TV)

C98 MONGETTO TRADIZIONE ARTIGIANA

CONSERVE, VINO

Vignale Monferrato (AL)

C76 MORO FORMAGGI

LATTICINI

Oderzo (TV)

E171/ E172 MOSER – NATURALLY HOME MADE DOLCI, MARMELLATE E MOSTARDE, PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE

Valdaora (BZ)

C84 MOSTARDA LUCCINI – LA CICOGNA

MARMELLATE E MOSTARDE, CONSERVE

Cicognolo (CR)

C90 MR FISH

PRODOTTI ITTICI

Udine

D144 NONNO ANDREA

CONSERVE, MARMELLATE E MOSTARDE

Villorba (TV)

D122 OFFICINE DOLCELATTE

DOLCI, MARMELLATE E MOSTARDE

Luserna (TN)

A34 OLEIFICIO LU TRAPPITU

Campobello di Licata (AG)

C101 OLIO CICCOLELLA

Molfetta (BA)

B44 OLIO EVO PUJJE

Palagianello (TA)

E170 OLIO MIMÌ

Modugno (BA)

A15 OLIO ROI

OLIO, LIQUORI E DISTILLATI, BIRRA

Badalucco (IM)

B53 OLIVIERI 1882

DOLCI, CIOCCOLATO

Arzignano (VI)

A09 OPERA – TRADIZIONE GENUINA

OLIO

Barletta (BT)

C96 OPIFICIO 1899

CARNE E SALUMI

Verona

B48 PALMIERI – MORTADELLA FAVOLA

CARNE E SALUMI

San Prospero (MO)

B50 PANE & PACE MATERA

PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE

Matera

A21 PASTA MARILUNGO

PASTA

Campofilone (FM)

E169 PASTAVALE CAMPOFILONE

PASTA

Campofilone (FM)

E161 PASTICCERIA MAISTRELLO

DOLCI, PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE

Villaverla (VI)

D151 PASTICCERIA PINEL

DOLCI, PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE

Jesolo (VE)

E158 PASTIFICIO ART. CAV. G.COCCO

PASTA

Fara San Martino (CH)

E157 PERCHÉ CI CREDO

CONSERVE, MARMELLATE E MOSTARDE

Lecce

C82 PERENZIN LATTERIA

LATTICINI

San Pietro di Feletto (TV)

C68 PETIT LORIEN

SALI E SPEZIE

Udine

D110 PIAZZA PROSCIUTTI

CARNE E SALUMI

Langhirano (PR)

B38 PIOLO&MAX LIQUORI ARTIGIANALI

LIQUORI E DISTILLATI

Trieste

C80 POGGIO SAN GIORGIO

CARNE E SALUMI

Norcia (PG)

B45 PREGIATA FORNERIA LENTI

DOLCI, PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE

Grottaglie (TA)

D143 PROSCIUTTIFICIO LA GLACERE

CARNE E SALUMI

San Daniele del Friuli (UD)

A25 QUATTROCIOCCHI AMERICO

OLIO

Alatri (FR)

D57/58/59/60/61 REGIONE VENETO OFFICIAL PARTNER

D127 RINCI

CONSERVE

Castelfidardo (AN)

B52 ROBYMARTON GIN

LIQUORI E DISTILLATI

Lughignano di Casale sul Sile (TV)

A19 RULIANO

CARNE E SALUMI

Riano di Langhirano (PR)

C74 SALUMI & SALAMI DI SACCHI S.

CARNE E SALUMI

Paspardo (BS)

A31 SALUMI CERVELLERA

CARNE E SALUMI

Martina Franca (TA)

D111 SALUMIFICIO BAZZA

CARNE E SALUMI

Terrassa Padovana (PD)

C73 SALUMIFICIO LOVISON

CARNE E SALUMI

Spilimbergo (PN)

C88 SALUMIFICIO SANTORO

CARNE E SALUMI

Cisternino (BR)

A03 SCIARA

DOLCI, CONSERVE

Bronte (CT)

D124 SCUPPOZ LIQUORI

LIQUORI E DISTILLATI

Campli (TE)

D132 SELEZIONE CORIGLIANO

Treviso

A27 SIBAT TOMARCHIO

SUCCHI E BIBITE

Piano d’Api – Acireale (CT)

D148 SICILIA TENTAZIONI

CONSERVE, DOLCI

Giarre (CT)

E162 SICILIAN FACTORY GOURMET

MARMELLATE E MOSTARDE

Villalba (CL)

C105 SPAGNOL COL DEL SAS

VINO

Colbertaldo di Vidor (TV)

A11 STELLA BISCOTTI ARTIGIANALI

DOLCI, PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE

Velo d’Astico (VI)

SUSHITA FOOD TRUCK

URAMAKI, CHIRASHI, GYOZA AL VAPORE, YAKISOBA

Ponte dell’Olio (PC)

D123 TARTUFI AL MASSIMO

FUNGHI E TARTUFI

Dogliani (CN)

B43 TENUTE CALDELLA – VANZELLA

VINO

Susegana (TV)

C78 THARROS PESCA

PRODOTTI ITTICI

Cabras (OR)

D118 TORTAPISTOCCHI®

CIOCCOLATO, DOLCI

Firenze

TPOH FOOD TRUCK

PIADINA E CRESCIA SFOGLIATA DI URBINO FARCITE

Bologna

C107 UPSTREAM

PRODOTTI ITTICI

Collecchio (PR)

A08 URZI CIOCCOLATO ARTIGIANALE

CIOCCOLATO

Scandicci (FI)

C63 /C65/C67 VALSANA OFFICIAL PARTNER

LATTICINI, SALUMI

Santa Lucia di Piave (TV)

A37 VANIA BARTHÉLEMY

PRODOTTI ITTICI

Roma

E163 VIABOSCHI PROSECCO DOCG

VINO

Sacile (PN)

D126 VILLA MARTA DAL 1962

DOLCI, CIOCCOLATO

Firenze

C99 ZOLLA 14 ORGANIC FARM PROJECT

SUCCHI E BIBITE, CONSERVE, BIRRA

Carbonera (TV)