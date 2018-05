Tornano nel mese di maggio al Cinema Italia di Belluno gli appuntamenti con l’11ma edizione de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”

Dopo il successo del mese di marzo, a partire da martedì 8 maggio 2018, tornano al Cinema Italia di Belluno, gli appuntamenti con l’11.ma edizione de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Per tutto il mese di maggio, ogni martedì i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche Fice aderenti all’iniziativa delle sette provincie del Veneto, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro.

Il Cinema Italia di Belluno inaugura questo secondo mese di rassegna proponendo, martedì 8 maggio alle 17.10, 19.20 e 21.30, “Il giovane Karl Marx” (Biografico, Francia, Germania, Belgio, 2017, 112’) di Raoul Peck, regista candidato all’Oscar e vincitore di BAFTA e César per “I Am Not Your Negro”. Siamo negli anni Quaranta del XIX Secolo. Sono anni di fermento: in Germania viene fortemente repressa un’opposizione intellettuale molto attiva, in Francia gli operai del Faubourg Saint-Antoine si sono messi in marcia. Anche in Inghilterra il popolo è sceso in strada. Il giovane Marx e l’amico Friedrich Engels, due giovani dalla diversa estrazione sociale, ma entrambi brillanti, appassionati, provocatori e divertenti riusciranno a creare un movimento rivoluzionario unitario.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.