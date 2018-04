Nuovi mezzi per il Soccorso alpino

Belluno, 28 – 04 – 18 Nell’ambito dell’assemblea regionale del Soccorso alpino e speleologico del Veneto, tenutasi oggi, sono stati presentati i nuovi mezzi in dotazione a tre Stazioni e alle unità cinofile del Sasv. Il parco macchine è stato aggiornato come segue: alla Stazione di Longarone un Fullback 4×4 della Fiat, a Feltre una Jimny 4×4 della Suzuki, alla Pedemontana del Grappa un Fullback 4×4. Infine il nuovo mezzo per le unità cinofile, un Volkswagen Caravelle 4×4 dotato di 5 posti per conduttori e 4 postazioni per i cani, con relativi servizi accessori. I mezzi, in uso al Soccorso alpino e speleologico Veneto, verranno impiegati anche in tutti gli eventi di protezione civile regionale e nazionale. La nuova dotazione è stata acquistata grazie ai contributi della Regione Veneto, dipartimento di Protezione civile.