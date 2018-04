26 aprile 2018 – Si aggira presumibilmente in alcune decine di migliaia di euro il danno arrecato all’Ottica Del Bronzo in via Rizzarda 5 a Feltre da parte di ignoti che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno forzatola porta d’ingresso impossessandosi di numerosi occhiali di varie marche e della bicicletta elettrica esposta in vetrina.

Altri due furti ieri pomeriggio in abitazioni mentre i proprietari erano assenti. Il primo è successo in via Pranolz di Trichiana dove ignoti si sono introdotti forzando una finestra a pianterreno sottraendo monili per un valore di circa 100 euro. L’altro in un’abitazione di Valpiana, nel comune di Limana, dove ignoti si sono introdotti con la stessa tecnica e si sono impossessati di valori per un valore di circa 4mila euro.

I fatti sono stati denunciati alle locali Stazioni dei carabinieri.