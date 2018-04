Su Auronzo di Cadore sventola la Bandiera Lilla

Il 20 aprile a Bologna presso il Salone Exposanità il Comune di Auronzo di Cadore, rappresentato dall’Assessore al Turismo Camilla Larese De Santo, ha ricevuto insieme ad altri 17 comuni la Bandiera Lilla, riconoscimento per quei comuni che hanno una attenzione particolare per il turismo accessibile.

L’Assessore al Turismo ha infatti ricevuto comunicazione dalla Cooperativa Bandiera Lilla, che rilascia l’omonimo riconoscimento e che gode del patrocinio del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, di aver superato con successo tutte le fasi del processo di valutazione.

Da maggio, quindi, visitando il sito www.bandieralilla.it si troveranno informazioni di dettaglio sugli spazi ed edifici pubblici più accessibili della Val D’Ansiei per consentire alle persone con disabilità o disagio che vogliono visitare la nostra città, di potersi muovere con maggiore indipendenza sapendo in anticipo dove possono recarsi con più facilità.

Bandiera Lilla premia i comuni che hanno lavorato e stanno lavorando per migliorare l’accessibilità per diversi tipi di disabilità o disagio e riceverla per il nostro comune significa vedere riconosciuto un lavoro svolto non solo per i turisti, ma anche e soprattutto per i nostri cittadini. Sappiamo che c’è ancor molto da fare e non tutto potrà essere reso accessibile per le caratteristiche del territorio o per vincoli architettonici, ma l’impegno che abbiamo preso con i cittadini e con Bandiera Lilla è quello di proseguire sulla strada del miglioramento, affinché il nostro territorio sia sempre più accessibile ed accogliente per tutti.

Il Comune di Auronzo di Cadore, unico del Veneto, si è distinto per le attrattive turistiche che propone quali l’accesso alle Tre Cime di Lavaredo, la pesca sul lago, la ciclabile, il Museo di palazzo Corte Cetto, la Sala Espositiva, la Biblioteca nel bosco di Somadida, gli impianti di risalita di Col Agudo Monte, la Biblioteca “Luigi Rizzardi”e l’ufficio turistico.

La Bandiera Lilla è un importante riconoscimento che l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Tatiana Pais Becher ha voluto perseguire per asserire che Auronzo di Cadore non solo è un paese attento all’ambiente, ma soprattutto alle persone che lo vivono.

Nella foto l’assessore Camilla Larese con la srittrice Simonetta Agnello Hornby e il presidente dell’Associazione Roberto Bazzano