Venezia, 20 aprile 2018 – “Oggi abbiamo posto le basi per un osservatorio, una cabina di regia, sul credito veneto. Dopo il crac delle banche popolari, il peggio deve ancora venire, e la politica deve difendere i cittadini e le imprese”: questo l’annuncio del deputato di Forza Italia, Dario Bond, al termine del vertice in Prefettura a Venezia di questa mattina.

“Il tema del credito per le nostre famiglie e le nostre imprese è ancora caldissimo”, spiega Bond: “presto potrebbero partire circa 287mila esecuzioni che potrebbero stravolgere l’economia regionale. Il mondo della politica deve difendere i veneti e il mondo delle imprese venete, a rischio c’è la loro sopravvivenza e la loro stessa vita: dopo aver perso i propri risparmi, i cittadini sono in preda alla disperazione e molte aziende rischiano di non avere futuro”.

Stato e Regione, per Bond, devono fare la loro parte in questa battaglia: “Il fondo istituito nella scorsa legislatura va finanziato e potenziato e deve partire il prima possibile. Questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti come rappresentanti veneti, senza distinguo di bandiera, e per questo abbiamo coinvolto anche i rappresentanti dell’intergruppo parlamentare. L’obbiettivo è troppo importante e dobbiamo tutti spingere nella stessa direzione”.

All’incontro con il Prefetto di Venezia, Carlo Boffi, oltre a Bond erano presenti il collega deputato di Forza Italia, Andrea Baratto, il senatore del Partito Democratico, Andrea Ferrazzi, il direttore di Bankitalia del Veneto e i rappresentanti delle associazioni degli azionisti di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.