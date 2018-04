Nasce Cna Nordest, rappresentanza aggregata di piccole e medie imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Apr 18th, 2018 | By redazione | Category: Lavoro Economia Turismo, Prima Pagina Il motto è “Lavorare”, verbo che invita tutti al movimento, a mettersi al servizio del territorio e delle piccole e medie imprese che esprime, ma anche acronimo dei principali temi riguardanti le esigenze delle imprese e della loro rappresentanza interpretata dalla CNA, Lavoro, Assistenza, Visione, Organizzazione, Ruolo, Autonomia, Riduzione di costi, Energia. Su questo motto nasce oggi CNA Nordest, un coordinamento delle CNA del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e di Alto Adige-Südtirol, che aggrega la rappresentanza dell’artigianato oggi esistente nei relativi territori e mette assieme competenze e livelli organizzativi per far fronte ad esigenze comuni del sistema produttivo delle piccole e medie imprese della macroregione. Il patto è stato sottoscritto dai presidenti delle tre organizzazioni, Alessandro Conte, CNA Veneto, Nello Coppeto, CNA Friuli Venezia Giulia e Claudio Corrarati, CNA – SHV Alto Adige-Südtirol, e prevede la costituzione di un Comitato di coordinamento con sede a Venezia, Udine e Bolzano, che avrà un Presidente coordinatore, affiancato da un Segretario, da un Ufficio di Presidenza e un Ufficio di direzione, che saranno formati rispettivamente dai presidenti e dai direttori delle tre CNA.

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.