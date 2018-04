Elettrodotto. Bond: “Un tavolo tecnico per un’alternativa percorribile” Apr 16th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore “Su mia proposta, nasce finalmente un tavolo tecnico per studiare un’alternativa percorribile all’attuale progetto dell’elettrodotto di Terna a Belluno”- L’annuncio è del deputato di Forza Italia, Dario Bond, al termine dell’incontro avuto in mattinata in municipio a Belluno con amministratori, parlamentari e rappresentanti regionali. “Resto fedele al mio motto, fatti e non ciacole – continua Bond – dopo le parole, dobbiamo proporre a Terna una soluzione concreta. Parliamo del passaggio del tracciato lungo l’autostrada: qual è l’impatto, quale la fattibilità? Si possono coinvolgere anche gli altri comuni del Veneto interessati, da Auronzo di Cadore a Scorzè? A queste domande deve rispondere in modo concreto il tavolo tecnico, accolto con favore dai colleghi parlamentari e dagli amministratori”.

“Su questo tema presenterò a breve una mozione che contenga proposte valide, che diventino un impegno per il nuovo Governo verso questi territori – conclude Bond – Passiamo dalle manifestazioni ai fatti concreti: contrapponiamoci a Terna non più con le sole grida, ma con progetti concreti e praticabili”.

