Questa sera, “Cichetando per Belluno” , prodotti tipici e vini in tredici locali del centro Apr 13th, 2018 | By redazione | Category: Appuntamenti, Eventi, sport, tempo libero, Prima Pagina Venerdì 13 aprile dalle ore 18.30 torna “Cichetando per Belluno”. L’iniziativa avviata alcuni anni fa dai compianti Silvano Della Libera e Giampaolo Sasso sul modello delle osterie veneziane, propone un percorso enogastronomico al quale hanno aderito tredici localo del centro, dove ognuno propone un bocconcino innovativo, pur sempre nella tradizione locale e veneta con particolare attenzione alla qualità. Si va, ad esempio, dal rotolo di pollo con verdure e pastin abbinato a un Montepulciano d’Abruzzo del Bar Insolita storia di via Zuppani, all’arancino al rosmarino con formaggi di malga abbinato al prosecco del Bar Sirena in piazza Mercato, al mini burger con salsa gazpacho e pastin con il calice di Cannonau dell’Enoteca Mazzini, alle sarde in saor con il pinot grigio del Ristorante Taverna.

