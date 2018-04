Riunione del consiglio provinciale mercoledì 18 aprile 2018 alle ore 14:00 nella sala Consiglio con il seguente ordine del giorno:

1. Progetto integrato valorizzazione turistica Medio-Alto Agordino – Realizzazione percorso pedonale tustico tra le località Villagrande e Pian in Comune di Colle Santa Lucia – 1° stralcio

funzionale. Approvazione progetto preliminare-definitivo opera di interesse pubblico ed adozione variante al PRG ex art. 19 co, 2e 4, DPR 327/2001 e art. 24 LR 27/2003 –

disposizione vincolo preordinato all’esproprio ex co.2 art. 10 DRP 327/2001 -dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 DPR 327/2001. Approvazione variante urbanistica.

2. Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo. Approvazione della convenzione tra Commissario, Regione Veneto e Provincia di Belluno per l’affidamento delle funzioni di

stazione appaltante alla Provincia di Belluno.

3. Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (L.R. n. 33/85 e s.m.i.). Riconferma dei componenti esperti.

4. “O.d.g. Contro la soppressione della sezione fallimentare del Tribunale di Belluno nonché sostegno degli organismi di composizione della crisi istituiti/istituendi dagli ordini

professionali”.