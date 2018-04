Manutenzione e miglioramento del verde di una delle 12 principali rotatorie cittadine in cambio della pubblicità della propria azienda nella rotonda “adottata”: è stato pubblicato sul sito del Comune di Belluno l’avviso pubblico per la “manifestazione di interesse alla sponsorizzazione per la valorizzazione e la manutenzione delle aree verdi delle rotatorie stradali del Comune di Belluno”.

«Stiamo raccogliendo la disponibilità delle aziende locali a sponsorizzare i lavori nelle nostre rotonde in cambio di spazi pubblicitari. – spiega l’assessore alla manutenzioni, Biagio Giannone – Da tempo avevamo questa idea, e già in tempi non sospetti erano già arrivate proposte e richieste, così abbiamo deciso di trasformare in realtà questa opportunità. «Questo sistema- continua Giannone – ci consentirà di ridurre i costi della manutenzione di queste aree: in media, tra personale e materiale, la spesa per singola rotatoria si aggira intorno ai 3mila euro annui».

Dodici, come detto, le rotatorie in cerca di sponsorizzazione: Galleria Belluno; Via del Candel; Ospedale; Via degli Agricoltori; Cusighe; Piazzale Marconi; Via Mameli – Largo Ugo Neri; San Biagio; Sarajevo; Via Vittorio Veneto; Via Mameli – Via Tiziano Vecellio – Via Vittorio Veneto – Via Bettio; Bel Sit. La sponsorizzazione dovrà avere una durata minima di 3 anni, sono escluse le organizzazioni politiche, religiose, sindacali e filosofiche, ed i lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore florovivaistico. In cambio di questi lavori, oltre ai benefici fiscali di legge, il Comune consentirà allo sponsor di “pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione” e “concederà l’utilizzo degli spazi verdi delle rotatorie per l’apposizione di cartelli che pubblicizzino l’intervento”, in rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Questa è solo la prima fase di raccolta delle aziende interessate, cui seguirà l’invito alla successiva procedura di sponsorizzazione.

Il modulo per la manifestazione di interesse è scaricabile dal sito Internet del Comune e deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato via PEC entro le ore 12.00 del 27 aprile.