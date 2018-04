Belluno – Monaco di Baviera, 5 aprile 2018 – Italia e Germania unite dallo stesso obiettivo: comunicare le eccellenze italiane ai media, in particolare nei settori del turismo, dell’accoglienza e dell’enogastronomia. Nasce così la partnership tra smstudio e girasole. Le due agenzie specializzate nelle pubbliche relazioni e ufficio stampa curano l’immagine dei loro clienti in strategia comune e coordinata in Italia, Germania, Austria e Svizzera tedesca.

smstudio ha sede a Belluno e segue clienti nel mercato italiano, in particolare in Alto Adige e in Veneto; girasole invece si trova a Monaco di Baviera ed è specializzata nella promozione di progetti turistici in Germania, Austria e Svizzera. In Italia segue clienti come APT Emilia-Romagna, Lago di Garda, Comune di Caorle e To-Tuscany (700 Ville in Toscana). Entrambe le agenzie hanno una lunga esperienza nel mondo della comunicazione e tra i loro clienti si annoverano associazioni turistiche, progetti di marketing territoriale, catene alberghiere top wellness come i Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, 28 hotel che offrono ottima garanzia di qualità nella vacanza benessere in Alto Adige, e famiglia come i Familienhotels Südtirol, 25 alberghi certificati a misura di bambino dove con i genitori sono guidati da un programma calibrato sulle esigenze individuali di bambini e adulti. E poi singole strutture ricettive come l’Hotel Terme Merano per una vacanza benessere dal tocco mondano; progettato dal famoso architetto altoatesino Matteo Thun, ha realizzato al quarto e ultimo piano la favolosa Sky Spa di 3.200 mq interamente dedicati al benessere e con una vista a 360° sul paesaggio alpino circostante. L’Hotel Belvedere, albergo benessere con una vista da sogno che spazia dallo Sciliar, il Catinaccio e il resto delle maestose Dolomiti, alla conca di Bolzano fino alle colline mediterranee dell’Oltradige così come l’Hotel Tratterhof tra i migliori “Sauna Hotel” dell’Alto Adige, arredato con il legno della zona come l’abete rosso, il larice e il cirmolo. Anche cantine vitivinicole come la Cantina San Michele-Appiano, la centenaria cantina a sud di Bolzano che domina come un castello la famosa Strada del Vino dell’Alto Adige con a capo il famoso winemaker Hans Terzer; ed eventi del vino come il Merano WineFestival (9-13 novembre 2018) realizzato da ormai 26 edizioni dal cacciatore di novità nel mondo del vino “The Wine Hunter” Helmuth Köcher e al quale partecipano oltre 450 case vitivinicole tra le migliori in Italia e nel mondo, quasi 200 artigiani del gusto e 15 cuochi di spicco. La sua guida The WineHunter Award non riguarda solo le eccellenze del vino ma anche quelle gastronomiche. Infine, eccellenze imprenditoriali presenti sul territorio italiano come Orange1 Holding, gruppo internazionale specializzato in motori elettrici guidato da Armando Donazzan noto per il suo fiuto negli affari e la sua velocità nel renderli concreti.

«Le nostre realtà da tempo collaborano a progetti di comunicazione; oggi hanno maturato la volontà di avere una strategia di lavoro in comune per la buona riuscita dei progetti dei loro clienti attuali e quelli futuri» spiega Stefania Mafalda, giornalista e titolare di smstudio. «Dietro c’è un team di persone con esperienza e creatività. Giornalisti e redattori per la stesura dei comunicati stampa, social media manager, corrispondenti nelle città media come Milano e Roma, ma anche in altre città d’Italia per l’organizzazione di conferenze stampa, press lunch, lanci di prodotto alla stampa, visite alle redazioni e iniziative speciali dedicate ai media locali e nazionali. Il pensiero laterale, l’osservare da altre angolazioni il bello di un progetto sono sempre presenti nel nostro metodo di lavoro. Cercare punti di vista alternativi per comunicare in modo efficace. È così che ci piace lavorare, con passione e creatività». Stephan Gander, consulente marketing di girasole GmbH, aggiunge «Dopo 15 anni di esperienze in marketing internazionale nel settore turistico, alimentare e della distribuzione nel mercato della Germania, Austria e Svizzera, e da 5 anni di collaborazione sul mercato italiano, adesso si è stretta una partnership vera e propria con smstudio per utilizzare al massimo le sinergie nelle PR e nel Marketing per i vari clienti. Come “squadra” conteggiamo più di mezzo secolo di esperienza nelle pubbliche relazioni. Con noi ogni cliente può essere certo di avere a disposizione un suo consulente personale che costruisce la sua storia con professionalità e creatività, meritevole di essere pubblicata e letta».