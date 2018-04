Valanghe. Pericolo marcato in Veneto, dichiarato lo stato di attenzione su Dolomiti e Prealpi Apr 1st, 2018 | By redazione | Category: Meteo, natura, ambiente, animali, Prima Pagina Venezia, 1 aprile 2018 – Nei giorni scorsi, su molte zone della montagna veneta, si sono verificate nevicate significative, che hanno innalzato il manto nevoso già presente. Una situazione di rischio, che ha spinto il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Veneto, alla luce del Bollettino Neve emesso dal Centro Antivalanghe di Arabba, a dichiarare lo Stato di Attenzione per Rischio Valanghe (grado 3-giallo) a partire da questa sera e fino a nuova e diversa comunicazione. Lo Stato di Attenzione è dichiarato sia per l’area delle Dolomiti, sia per quella delle Prealpi.

