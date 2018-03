Tib in tour: il teatro prodotto a Belluno si fa onore in tutta Italia

Dopo il successo delle 30 repliche realizzate ad oggi nelle diverse scuole di Belluno e provincia dalla nuova produzione di Tib Teatro “Sotto diverse stelle”, spettacolo per i bambini dai 3 ai 7 anni sul tema dei migranti, dell’accoglienza e della diversità quale preziosa opportunità di crescita, che a grande richiesta tornerà nelle scuole della provincia subito dopo Pasqua, prosegue il tour nei maggiori Teatri Italiani delle altre produzioni.

In particolare di “C’era 2 volte 1 cuore” che la scorsa stagione al Comunale registrò un eclatante sold out! Dal Verdi di Pordenone, dove ha inaugurato la stagione, al grande Teatro di Genova, passando per il Festival Internazionale di Padova, Il Teatro Magnani di Fidenza, il Teatro Garybaldi di Settimo Torinese e il Teatro Superga di Nichelino, al Piccolo Teatro Don Bosco di Padova, all’Auditorium di Cardano al Campo è approdato con evidente successo (vedi foto) a Milano al nuovo Teatro Maciachini ed al Teatro Brancaccino di Roma nel cuore della città eterna! Ed ancora in Toscana e Piemonte, Marche, Friuli e Puglia con un lungo soggiorno nei Teatri di Bari, di Taranto e provincia e in quelli della Basilicata a cominciare dalla splendida Matera, per poi riprendere ad inizio anno dalla Svizzera, dove a Chiasso ha riscontrato uno speciale apprezzamento. Nel corso di questo mese ha poi solcato lo splendido palcoscenico dello Storchi di Modena, il Testoni di Bologna e gli splendidi Teatri di Correggio e Vignola, per poi approdare in Veneto nei teatri di Chioggia, Piove di Sacco, Portogruaro.

In contemporanea anche l’altra produzione ULISSE ha ripreso il suo tour toccando con successo importanti teatri e città: Milano – Sala Fontana, Firenze – Cantieri Florida, Brescia – Teatro Pio XI, Bergamo, Omegna, Vicenza – Teatro Astra. Il tour proseguirà dopo Pasqua dalla Lombardia all’Emilia Romagna per concludersi al Teatro Comunale di Savona in Maggio. Un teatro di qualità quello prodotto dalla struttura bellunese, che si rivolge sia al pubblico adulto che alle nuove generazioni, con spettacoli che curano ogni aspetto della messinscena: regia, drammaturgia, lavoro sugli attori, scene e luci, declinandoli con competenza secondo le proprie linee di ricerca artistica.

La presenza di Tib Teatro nei migliori teatri e nei più prestigiosi cartelloni d’Italia lo attesta.

Questo non esclude l’attenzione che la compagnia da sempre riserva al territorio di residenza. Tanti sono, infatti, i progetti in cui Tib è impegnato a Belluno e in Provincia e che si articolano attraverso differenti stagioni teatrali, dislocate in diverse sedi, e in diffuse attività di formazione, laboratori nelle scuole e progetti di pedagogia teatrale, come quelli avviati alla Casa delle Arti, Spazio Ex. Di recente si sono concluse al Teatro Comunale di Belluno Comincio dai 3 e la nuova stagione Historia, che ha saputo riportare alla comune considerazione temi che riguardano la storia, anche attraverso il pensiero dei prestigiosi relatori che hanno accompagnato gli spettacoli (Umberto Curi – Nichi Vendola – Alessandro Faccioli – Rosy Bindi – Attilio Bolzoni). Così il progetto produttivo di Tib Teatro, che lo vede protagonista delle scene nazionali, si associa ad un capillare lavoro sul territorio volto a formare, informare, operare a favore di una sempre maggiore diffusione della cultura teatrale.