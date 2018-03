Jesusleny Gomes, l’ex modella brasiliana che attraversa i 574 Comuni veneti a piedi, domani a Belluno Mar 28th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Eventi, sport, tempo libero, Prima Pagina Belluno, 28 marzo 2018 – Si chiama Jesusleny Gomes, 34enne brasiliana di nascita ma residente a Manerba sul Garda (Brescia), da 16 anni. Ex modella, titolare di un’agenzia di consulenza informatica in provincia di Verona, sta esplorando a piedi tutti i 574 Comuni del Veneto. Domani mattina, giovedì 29 marzo, sarà in centro Belluno a scoprire gli angoli più belli e caratteristici della città e dei dintorni per poi ripartire verso Longarone. Ha iniziato il suo viaggio il 29 dicembre scorso da Monselice (Padova), attraversando le province di Rovigo e Venezia ad una media di 35-40 chilometri al giorno. Nel suo zaino ha uno strumento per la geolocalizzazione e il telesoccorso. Una ragazza solare, che volentieri scambia quattro chiacchiere con chi domattina si trova in centro città. La trovate anche su Facebook al profilo: https://www.facebook.com/su2piedi.it/ dove pubblica i suoi video dai luoghi caratteristici che incontra.

