“Loveless” di Andrey Zvyagintsev chiude il mese di marzo a tre euro del Cinema Italia. La rassegna riprenderà nel mese di maggio 2018 Mar 24th, 2018 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Pausa Caffè Ultimo appuntamento del mese, martedì 27 marzo al Cinema Italia di Belluno, con le proiezioni a tre euro della rassegna “La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I Martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto. Viene direttamente dal Festival di Cannes, dove nel 2017 ha vinto il Premio della Giuria, il film scelto per questa settimana. Alle 16.50, 19.10 e 21.30 verrà proiettato “Loveless” (Drammatico, Russia, 2017, 128’) di Andrey Zvyagintsev. Zhenya e Boris stanno per separarsi. Non si tratta però di una separazione pacifica, carica com’è di rancori, risentimenti e recriminazioni. Entrambi hanno già un nuovo partner e sono impazienti di voltare pagina, di iniziare una nuova fase della loro vita. C’è però un ostacolo difficile da superare: il futuro di Alyosha, il loro figlio dodicenne, che nessuno dei due ha mai veramente amato. Il bambino un giorno scompare. La rassegna “La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I Martedì al cinema”, riprenderà nel mese di maggio. Sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

