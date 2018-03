Quattro serate informative per spiegare ai cittadini la situazione dell’inquinamento da polveri sottili e la nuova ordinanza, recentemente adottata, per contenerlo: a proporle, l’amministrazione comunale del capoluogo, a partire da lunedì 26 marzo.

«Lunedì prossimo – spiega l’assessore alle politiche ambientali, Stefania Ganz – cominceranno gli incontri con la cittadinanza sul tema dei provvedimenti antismog che entreranno in vigore in maniera totale dal primo ottobre. Con l’accordo firmato dalle regioni Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia lo scorso anno, sono state introdotte delle nuove misure restrittive per quanto riguarda la circolazione del traffico e l’utilizzo della biomassa: a Belluno alcuni provvedimenti sono già stati presi con l’ordinanza del dicembre 2017, ma, in vista della prossima ordinanza dell’inverno 2018/2019, vogliamo comunicare fin d’ora alla popolazione quali saranno le ulteriori misure in programma, che prevederanno blocchi alla circolazione anche in assenza di superamenti e regolamentazioni per l’utilizzo di combustione della biomassa, oltre alle normali misure di divieto di accensione dei fuochi e l’invito a spegnere il motore in caso di sosta prolungata, già operative sul territorio comunale».

Gli incontri si terranno sempre alle ore 17.00 nelle seguenti date:

lunedì 26 marzo all’ex latteria di Bolzano Bellunese

mercoledì 28 marzo nelle “Stanze” di Castion, presso la Scuola media

giovedì 29 marzo nella Sala “Bianchi” di viale Fantuzzi

martedì 3 aprile nella Sala parrocchiale di Cavarzano.