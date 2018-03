Il Comune di Belluno ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico, ctg. D, p.e. D1, ccnl Comparto Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare all’Ambito Governo del Territorio.

Sono ammessi al concorso i candidati in possesso della patente di guida di tipo B o superiore, dei titoli di studio e dei requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici dettagliati nel bando.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro le ore 12 del 19 aprile 2018 e indirizzata al Comune di Belluno – Area Personale – Piazza Duomo n. 2 – 32100 Belluno.

Potrà essere presentata direttamente all’Area Servizi Generali (Archivio, Protocollo e Messi), piazza Duomo n. 1, Belluno, che apporrà data e orario di consegna; oppure spedita tramite il servizio postale esclusivamente mediante raccomandata – faranno fede la data e l’ora di arrivo presso l’Archivio, Protocollo e Messi del Comune -; oppure trasmessa per via telematica all’indirizzo email: belluno.bl@cert.ip-veneto.net. La domanda inviata in via telematica è valida purché la richiesta sia firmata digitalmente o pervenga da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente (articolo 65 del D. Lgs.vo 07.03.2005 n. 82).

Saranno ritenute valide anche quelle domande che, spedite entro la scadenza del suddetto termine a mezzo del servizio postale, perverranno al Comune entro 5 giorni successivi alla scadenza.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema allegato al bando, nel quale sono dettagliate tutte le altre informazioni utili e necessarie per la partecipazione al concorso.

Per il ritiro di copia del bando, per chiarimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Area Personale del Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 2, tel. 0437 913270; 0437 913274.

Per eventuali comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica è: personale@comune.belluno.it

Il bando è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.belluno.it