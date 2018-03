Venerdì 23 marzo a Cortinametraggio arriva Gianni Amelio per la masterclass “Laboratorio intensivo di recitazione e regia: dirigere gli attori”. Grande attesa anche per l’attrice di Violetta Clara Alonso che presenterà il corto Insane Love fra gli Eventi Speciali della serata al cinema Eden. Tra gli appuntamenti del giorno l’incontro a cura dei giornalisti cinematografici con le attrici protagoniste del festival sul palco del cinema Eden moderato da Laura Delli Colli.

In anteprima a Cortinametraggio Ci vuole un fisico il lungometraggio di Alessandro Tamburini con Anna Ferraioli Ravel, che saluteranno il pubblico in sala. Il film è tratto dall’omonimo corto grazie al quale proprio a Cortina nel 2013 l’interprete ha vinto il Premio Migliore Attrice.

Alle 13.00 allo Stadio Olimpico del Ghiaccio il consueto appuntamento sportivo di Cortinametraggio con la gara di Curling: chiamati a partecipare tutti gli ospiti del festival.

Si conclude la selezione ufficiale delle sezioni competitive a partire dalle ore 19.00 al cinema Eden con le proiezioni dei Cortometraggi e dei Videoclip musicali in concorso. Per i Cortometraggi Cani di razza di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta su due sceneggiatori trentenni che decidono di scrivere un cortometraggio ad hoc per vincere il Nastro d’Oro, dopo l’ennesimo rifiuto di richiesta di finanziamento. In anteprima assoluta al Festival La Madeleine e lo Straniero di Alessandra Cardone che sarà presente in sala insieme agli interpreti Elettra Mallaby, Fulvio Falzarano e la costumista Caterina Zangrando. Uno chef di origini rumene sta per prendere la sua prima stella Michelin, quando si trova ad assaggiare un particolare vino. Come per Proust con la Madeleine, il suo gusto lo riporta indietro nel tempo… In Gong! di Giovanni Battista Origo una coppia di sessantenni radical chic dopo una paradossale discussione mette in crisi il proprio rapporto e quello col figlio Jimmy.

Per i Videoclip musicali ci saranno Tu t’e scurdat’ ‘e me di Liberato diretto da Francesco Lettieri, Interrail di Frenetik & Orang3 feat Cari Brave x Franco 126 con la regia di Edoardo Carlo Bolli, La musica non c’è diCoez diretto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo e Turbo/Attraverso lo specchio di Cosmo con la regia di Jacopo Farina.

