Studenti di Dresda ricevuti in Sala Consiglio

Belluno, 20.03.2018 – Un gruppo di studenti del Liceo Hans-Herlweind di Dresda, in Germania, è stato ricevuto questa mattina in sala consiliare dall’assessore alla cultura, Marco Perale.

I ragazzi sono impegnati in uno scambio culturale con i “colleghi” del Liceo scientifico Galilei-Tiziano ed in questi giorni hanno visitato il capoluogo ed alcune delle aree più belle della nostra provincia.

«Iniziative come questa sono importanti per far valere il messaggio di un’Europa senza confini, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale. – ha affermato Perale – Belluno è sempre stata “città di confine”, abbiamo la responsabilità di ricordarci e di ricordare l’importanza del dialogo e del confronto con gli altri, i “diversi”, gli esterni, gli stranieri. In quest’ottica, il confine diventa una grande occasione di crescita».

Al termine di quest’incontro, sempre in sala consiliare, sono stati ricevuti anche una decina di ragazzi originari dell’Europa, Asia e Sudamerica, in visita in queste settimane in Veneto, seguiti dai responsabili di Intercultura Treviso.