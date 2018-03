Cortinametraggio: marcoledì in arrivo Matteo Branciamore, Enrico Lo Verso, Elettra Mallaby

Mercoledì 21 marzo Cortinametraggio continua all’insegna di nuovi ospiti e appuntamenti da non perdere. Si affacceranno nella suggestiva cornice di Cortina gli attori Matteo Branciamore e Enrico Lo Verso, Elettra Mallaby che riceverà sabato il Premio Miglior Talento Emergente della Regione del Veneto – Pista Nera, Claudio Trotta uno dei più importanti promoter e produttori indipendenti di musica dal vivo e Elena Zingali specializzata in diritti musicali.

Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 al Grand Hotel Savoia tutti riuniti per il focus sul Branded Entertainment intitolato “Marketing per filmakers: distribuzione, aziende e web nel 2018” a cura di Paolo Spada esperto di comunicazione digitale che analizzerà a 360° il mercato della produzione di film e le tendenze future.

A partire dalle 19.00 al cinema Eden nuove proiezioni di Cortometraggi, Videoclip musicali e corti Branded Entertainment in concorso. Per i Cortometraggi Denise di Rossella Inglese su un’adolescente ossessionata dal giudizio degli altri, Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, storia vera di un pastore afgano arrivato in Italia per cercare asilo insieme alla sua capra, con Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo, Cristallo di Manuela Tempesta che sarà presente in sala. È la storia di due donne, Elena (Daphne Scoccia) e Sofia (Giglia Marra), che condividono un grosso segreto, mentre Blindman’s Lane di Diego lndraccolo e Alice Gatti, che saranno presenti al Festival, è incentrato sulla vera vita di Dave Baby ossessionato dall’occulto.

Per i Videoclip musicali This War di Elenoir diretto da Cristiano Pedrocco, presente a Cortina, Fairy Tale dei Soviet Soviet diretto da Simone Pellegrini, anche lui al Festival, Thoiry Remix Feat. Gemitaz di Achille Lauro & Boss Doms per la regia di Mattia Di Tella e Dove sei? di Organic diretto da Massimiliano Cosi.

Le proiezioni della sezione Branded Entertainment si concluderanno con L’arte di essere fragili di Cric – Clemente De Muro e Davide Mardegan sulla paura di diventare fragili che è in ognuno di noi per il brand Mondadori, Aiuta chi ha bisogno di Vichie Chinaglia, che sarà presente in sala, per sensibilizzare all’approccio delle tematiche legate alla disabilità attraverso gli influencer e star del web, realizzato per Vorrei prendere il treno onlus, 2 sorelle di Paolo Genovese, giurato al Festival, su un dissidio lontano nel tempo fra le due sorelle del titolo simboleggiato da una fetta di Pandoro, realizzato per McCann Worldgroup Italy e Bauli. Infine Una settimana Pop di Alessandro Codaglio per Ricola, sette puntate in onda su La7, La7d e corriere.it sullo chef stellato Davide Oldani, ideatore della cucina pop, incentrate sull’uso delle erbe aromatiche in cucina.

Gli eventi speciali in programma sono il videoclip musicale Come vanno le cose diretto da Cosimo Alemà della poliedrica artista Chiara Civello, ospite di Cortinametraggio, il corto Io sì tu no di Sydney Sibilia realizzato per Twinset sulla difficile situazione lavorativa dei giovani in Italia. Chiude il ciclo dedicato al gemellaggio con l’Italian Film Festival Bangkok e l’associazione culturale Dante Alighieri di Bangkok diretta da Maria Floria di Matteo, presente alla kermesse, e promosso dall’Ambasciata d’Italia a Bangkok, il corto Express-o di Swiss Vittayakorn. Un ragazzo è stato legato ad una sedia da una gang thailandese che si interroga sulla sua identità̀, sino a quando gli liberano le mani: a quel punto tutto sarà̀ chiaro.

Chiuderà la giornata alle 21.00 al cinema Eden la proiezione di Lamerica omaggio a Gianni Amelio, atteso al Festival il giorno successivo.

