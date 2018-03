Belluno, 17 Marzo 2018 _ «L’esclusione di De Carlo dal Parlamento è una brutta notizia per la nostra provincia». Il deputato bellunese Roger De Menech commenta dispiaciuto la notizia del ricalcolo dei voti nazionali in base ai quali il sindaco di Calalzo di Cadore ha dovuto cedere il posto alla Camera a un eletto in Calabria. «Per un territorio come il nostro, da sempre sottorappresentato e con una necessità fortissima di avere esponenti nei luoghi dove si prendono le decisioni, un deputato in più o in meno può fare tutta la differenza. Nulla importano le diversità di vedute e di appartenenza», conclude De Menech. «Sono pronto a mettere una mano sul fuoco che con De Carlo saremmo comunque riusciti a dialogare e a lavorare nell’interesse del nostro territorio. Auguro al sindaco di Calalzo di superare in fretta la delusione e ogni soddisfazione per il futuro».