“Un riconteggio dopo 12 giorni in Calabria, sposta 4000 voti da Forza Italia a Fdi consentendoci come partito di aggiudicarci un seggio. Peccato per noi che lo faccia a scapito del seggio Treviso – Belluno e super peccato che quel seggio mi avrebbe consentito di entrare in Parlamento”.

Lo fa sapere dalla sua pagina di Facebook Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore, che fino ad oggi era dato per eletto.

“Politicamente non cambia nulla – precisa De Carlo – Fratelli d’Italia avrà lo stesso numero di deputati e la nostra prestazione non viene certo sminuita: oltre 6.800 voti ed il 6% in provincia sono dati che non si cancellano. Come non si cancella l’immensa gratitudine che avrò sempre per quegli amici e quelle persone che mi hanno sostenuto in questa #montagnaelettorale. Gratitudine anche per il partito che ha creduto in me, a Giorgia, Francesco Lollobrigida e Sergio Berlato e Filippo Osnato. Sul piano umano e’ una batosta incredibile. Sono conscio che nella vita i drammi sono ben altri ma ciò che provo ora, faccio fatica veramente ad esprimerlo. Neanche l’Inter mi ha mai fatto soffrire così”.

Ma in Calabria siamo già alle carte bollate. Infatti il seggio attribuito a Fausto Orsomarso (FdI) sarebbe contestato da da Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria, dal suo vice Roberto Occhiuto e dal deputato Francesco Cannizzaro che hanno già avanzato una richiesta di verifica approfondita del numero di voti. Mancherebbero all’appello, secondo gli esponenti di Forza Italia circa 3.500 voti al loro partito, erroneamente attribuiti ad altre forze politiche per errori di trascrizione.