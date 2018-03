Valanga in pista in Marmolada, nessun coinvolto Mar 14th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Rocca Pietore (BL), 14 – 03 – 18 Verso le 14.20 la Centrale del Suem di Pieve di Cadore è stata allertata dal 118 di Trento, a seguito della testimonianza di una persona che aveva visto cadere una valanga in pista in Marmolada e si temeva il possibile coinvolgimento di sciatori. L’elicottero, subito decollato, ha sbarcato sulla pista che scende da Punta Rocca a Malga Ciapela, a circa 2.300 metri di quota, tecnico di elisoccorso e unità cinofila da valanga, mentre si preparavano a intervenire i soccorritori di Val Pettorina, Livinallongo e Alleghe con altre unità cinofile. Con il supporto di due tecnici del Soccorso alpino, sul posto per l’assistenza piste, sono state effettuate le verifiche con Artva, Recco e i successivi sondaggi ed è stata esclusa la presenza di persone. La valanga ha interessato la pista per una quarantina di metri. Raccomandiamo la massima prudenza in questi giorni su tutte le montagne del Veneto, dato il pericolo valanghe di grado 3 marcato.

