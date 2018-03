L’Unicef incontra gli studenti bellunesi per discutere con loro della questione migrazione e delle emergenze nel mondo, con un occhio rivolto ai più piccoli: l’incontro, organizzato dal Comune di Belluno, Unicef Italia e i rappresentanti d’istituto dell’IIS Segato-Brustolon, si terrà venerdì mattina al Teatro Comunale e vedrà la partecipazione del portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini.

«Collaboriamo con Unicef fin dal primo anno della passata amministrazione, sia in occasione della “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” che della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”, – ricorda l’assessore alle politiche sociali, educative e dell’istruzione, Valentina Tomasi – e questa è la seconda volta che Iacomini viene a Belluno, dopo la visita del 2016. Per noi è un onore e un piacere: ha una capacità incredibile di rapportarsi con i ragazzi».

L’evento “A casa loro. Bambini ed emergenze nel mondo” è stato chiesto dagli studenti dell’IIS Segato-Brustolon, all’interno della loro assemblea d’istituto; all’incontro, parteciperanno anche altre classi delle scuole superiori bellunesi, per un totale di 470 ragazzi.

«Siamo felici di aver potuto raccogliere, con il supporto di Unicef, questa proposta degli studenti, che coinvolge anche le Scuole in Rete. – conclude Tomasi – Siamo convinti che l’intervento di Iacomini porterà un dibattito e un confronto positivo tra i ragazzi».

L’incontro inizierà alle 10.30.