Korarte terza classificata al concorso nazionale “La danza in 1 minuto”

Korarte, la scuola di danza, teatro e arte diretta da Laura Zago, si è classificata al terzo posto alla settima edizione del concorso nazionale “La danza in 1 minuto” che si è tenuto sabato 10 marzo al Cinema Massimo di Torino.

Per partecipare era necessario inviare un video della durata esatta di un minuto. La performance doveva rispondere alla domanda Cos’è per te la danza?

Il contest di video danza, organizzato dall’Associazione COORPI, era aperto ad autori/autrici residenti sul territorio italiano (danzatori, videomaker, registi, scrittori, musicisti, sound designer, appassionati). Ed ha visto la partecipazione di 238 video tra sezione nazionale e sezione internazionale.

A rappresentare Korarte nel video c’erano Laura Zago, Giorgio Tollot e Federico Boni.

Una buona partecipazione di under 20 e di artisti stranieri che hanno inviato le loro opere.

Dei 238 iscritti, dopo la chiusura del bando e la prima selezione, la direzione artistica ha ammesso 31 video. Dopodiché, dal 5 febbraio 2018 è stata aperta la votazione online.

I video sono stati diffusi attraverso i canali social fino al 5 di marzo, data di chiusura del voto. Decine di migliaia le visualizzazioni e quasi 8000 i voti pervenuti.

La giuria internazionale era composta da Daniele Gaglianone (regista italiano, vincitore del Tiger Award all’International Film Festival di Rotterdam nel 2004, David di Donatello nel 2009), Christian Sigurd Evers (fondatore di TANZRAUSCHEN e.V. – Wuppertal e curatore di altri prestigiosi festival internazionali), Gitta Wigro (Curatrice e critica di videodanza. Cura la risorsa online gratuita per i filmmakers di danza VIDEODANCE), Enrico Coffetti (fondatore di Cro.Me – Cronaca e Memoria dello Spettacolo) e Cristina Sardo (montatrice video free-lance, lavora dal 2002 per il cinema, la televisione e la videoarte).

Ecco la classifica finale

1 Premio Unico Sezione Internazionale assegnato a LITTLE THINGS – SAMI HOKKANEN

Per la sezione nazionale:

01- C’est moi – SUSANNA DELLA SALA (Lazio)

02 – Cosmosi – LORENZO PUNTONI / VALENTINA SANSONE (Lazio)

03- Vis – KORARTE – LAURA ZAGO / GIORGIO TOLLOT / FEDERICO BONI (Veneto)

04 – La danza – MOHAMMAD KHAVARI (Lazio)

05 – _due – PIERO CRIVELLI / LUCIA PENNACCHIA (Puglia)

06 – Il mare d’inverno – PAOLA CARBONE (Campania)

07 ex aequo – At the back of the mind – HELEN CERINA / FEDERICA BIONDI (Marche)

07 ex aequo – Diem – GABRIELE BORTOLATO (Piemonte)

07 ex aequo – Femmina – ENZA VENDITTI (Lazio)

07 ex aequo – Cariddi. Mari Nun Ci N’e’ Cchiu’ – STELLARIO DI BLASI (Piemonte)

08 ex aequo – Talking about – MARZIA MEDDI (Lazio)

08 ex aequo – Untitled – ISABELLA GAFFE’ / SALVO LOMBARDO (Emilia-Romagna)

08 ex aequo – 6 squares for a dancer – VERA MUNZI (Veneto)

09 – Dance it – DANIELE FIORENTINO / DANIEL AGOSTINI (Trentino-Alto Adige)

10 – Traitor – MIRKO INGRAO (Lombardia)