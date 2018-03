Olimpiadi invernali 2026: Zaia lancia la candidatura Dolomiti Unesco tra Veneto, Bolzano e Trento Mar 12th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Eventi, sport, tempo libero, Prima Pagina Venezia, 12 marzo 2018 “I primi contatti con i colleghi presidenti delle Province Autonome di Bolzano e Trento, Kompatcher e Rossi, ci sono già stati: per le Olimpiadi invernali del 2026 proporremo una candidatura Dolomitica coordinata tra Veneto, Bolzano e Trento”. L’annuncio lo ha dato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, parlando oggi a margine di un’inaugurazione all’ospedale di Conegliano (Treviso). “Saranno – ha detto – Olimpiadi a impatto zero, senza nuovo cemento, che valorizzeranno il già straordinario patrimonio tecnico, sciistico e impiantistico, l’ambiente, la storia e il pregio delle Dolomiti, mettendo anche a frutto l’esperienza che il Veneto sta facendo con i Mondiali di Cortina 2021 e le caratteristiche dell’intero Dolomiti Superski”. “Mi sorge spontanea – ha concluso Zaia – l’idea di chiamarle ‘le Olimpiadi dell’Unesco’, perché tutto si svolgerebbe sulle montagne Patrimonio Universale dell’Umanità”.

