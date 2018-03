Venezia, 12 marzo 2018 – La Regione del Veneto, in collaborazione con Confindustria Veneto e le Università della regione, per incentivare l’utilizzo delle politiche verdi negli acquisti ha promosso il lancio di tre premi, uno rivolto alle amministrazioni pubbliche come stazioni appaltanti, uno rivolto alle imprese e uno per la miglior tesi sul GPP (Green Public Procurement) così come definito dalla Commissione Europea.

Proprio per sviluppare ulteriormente queste iniziative i termini di presentazione delle domande per i primi due bandi, che sarebbero dovuti scadere oggi, sono stati prorogati al 12 aprile, mentre entro il 20 novembre prossimo scadono i termini del bando per la miglior tesi.

Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin con una comunicazione letta nel corso del recente workshop “Promuovere l’economia circolare-Premio Compraverde Veneto”, che si è svolto nei giorni scorsi a Treviso a Palazzo Giacomelli.

“Il Veneto – sottolinea Forcolin – è una delle Regioni più impegnate sul fronte degli Acquisti Verdi. Abbiamo ottenuto il Premio Nazionale nella categoria Migliore Politica di GPP realizzata in pubbliche amministrazioni medio-grandi. A Venezia si è tenuto lo scorso giugno il primo Forum sugli Acquisti Verdi su base regionale in occasione del quale sono stati lanciati anche i tre premi. In questi giorni abbiamo in approvazione il Piano di Azione della Regione che fissa gli obiettivi per il 2018”.