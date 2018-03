Viaggio tra le eccellenze venete al 300% Wine experience 2018 Mar 11th, 2018 | By redazione | Category: Eventi, sport, tempo libero, Prima Pagina Fanzolo di Vedelago, 11 marzo 2018 – La pioggia non ha fermato le duemila persone che dal mattino alle 10 non hanno voluto mancare all’appuntamento 300% Wine experience 2018 targato Ais Veneto (Associazione italiana sommelier) che ha coinvolto 100 produttori della Regione per un totale di 300 bottiglie nella suggestiva location di Villa Emo di Fanzolo di Vedelago (Treviso). C’era anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi, arrivato con un’ora di ritardo, che non ha resistito dall’impartire anche lezioni di marketing al convegno dal titolo “Stile Veneto: arte, architettura, vino” condotto dalla giornalista di Mediaset Alessandra Viero. A spiegare la costruzione aromatica del vermut c’era Mauro Carosso di Ais Torino. Sull’appassimento dei vini ha parlato l’enologo Daniele Accordini della Cantina di Negrar che ha presentato tre cru “Pruviniano” e tre esempi di Recioto della Valpolicella.

Quattro i cocktail presentati, il Negroni e Martini, Gin Tonic e Gin Fizz, Daiquiri e Magarita, Mojito e Cuba Libre con il gustosofo Michele di Carlo e il barman Fausto Argentesi. E ancora birra artigianale, distillati messicani, sei laboratori sul mondo del caffè, le acque minerali, l’olio di oliva,il prosciutto crudo berico euganeo, il cioccolato con i suoi cru e il sigaro Toscano. Tra i formaggi veneti non poteva mancare il delizioso Piave Dop vecchio della Lattebusche con i rappresentanti dell’omonima confraternita. Eppoi il settore della gastronomia con i tre banchi d’assaggio dedicati al tiramisù, il tipico dolce trevigiano, alla storia del pane e all’analisi delle differenze tra stoccafisso e baccalà. I gourmet di Ais Veneto preparati con materie prime d’eccellenza, e il risotto con Nano Vialone Veronese, radicchio trevigiano e Monte Veronese.

Una preparatissima guida ha illustrato gli affreschi durante le visite a Villa Emo, Patrimonio Unesco e uno dei migliori esempi di arte costruttiva palladiana.

