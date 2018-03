In Veneto è la Lega Nord a vincere. Primi dati uninominale: nel collegio di Belluno eletti Mirco Badole, Sonia Fregolent, Paolo Saviane Mar 5th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Riflettore Mirco Badole, sindaco di San Gregorio nelle Alpi, candidato della Lega Nord nel collegio uninominale Veneto 1 per la camera dei deputati è stato eletto con 54.823 voti pari al 46,66%. All’uninominale del Senato risulta eletta Sonia Fregolent sindaco di Sernaglia della Battaglia con 165.678 voti pari al 50,67%. All’uninominale al Senato successo del segretario provinciale della Lega Nord Paolo Saviane. Ecco i nomi degli altri parlamentari eletti nel Veneto nei collegi uninominali e plurinominali (in aggiornamento) della coalizione vincente del centrodestra sono i seguenti: Alla Camera dei deputati (collegi uninominali): Ingrid Bisa (Montebelluna) 56%, voti 65.436, Giorgia Andreuzza, (Venezia) 31,4% voti 49.228, Ketty Fogliani (Chioggia) 42,7% voti 65.007, Marica Fantuz (Conegliano) 53,2% voti 78.147, Raffaele Baratto (Treviso) 44,8% voti 73.142, Renato Brunetta (San Donà di Piave) 49,1% voti 72.838, Dimitri Coin (Castelfranco veneto) 49,5% voti 59.520, Maria Cristina Caretta (Schio) 50,8% voti 83.396, Fabrizio Comencini (Verona) 40,9 voti 58.345, Erika Stefani (Vicenza) 40,6% voti 122.225, Pierantonio Zanettin (Vicenza) 47,4% voti 72.712, Germano Racchella (Bassano del Grappa) 52,4% voti 95.572, Arianna Lazzarini (Padova) 39,3% voti 66.645, Antonietta Giacometti (Rovigo) 46,9% voti 66.409, Alberto Stefani (Vigonza) 52,3% voti 100.714, Piergiorgio Cortelazzo (Legnago) 56,7% voti 69.605, Paolo Paternoster (San Bonifacio) 33,9% voti 65.623, Davide Bendinelli (Villafranca di Verona) 50,5% voti 66.327, Lorena Milanato (Abano Terme) 49,9% voti 97.740. Al Senato (uninominali): Elisabetta Maria Casellati (Venezia) 40% voti 113.628, Niccolò Ghedini (Bassano del Grappa) 52% voti 178.948, Roberta Toffanin (Rovigo) 44,8% voti 122.802, Stefano Bertacco (Villafranca di Verona) 54% voti 126.672, Paolo Tosato (Verona) 46,2% voti 115.772, Antonio De Poli (Padova) 44,9% voti 152.482, Massimo Candura (Treviso) 48,9% voti 140.622. Senato (plurinominali): Orietta Vanin (M5S), Gianni Girotto (M5S), Giovanni Endrizzi (M5S), Barbara Guidolin (M5S), Andrea Ferrazzi (Pd), Daniela Sbrollini (Pd), Nadia Pizzol (Lega Nord), Giampaolo Vallardi (Lega Nord), Andrea Ostellari (Lega Nord), Doriano Zuliani (Lega Nord), Andrea Causin (Forza Italia),

Gianfranco Ferro (Forza Italia).

