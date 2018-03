Imprese, fate crescere il vostro personale per avere successo all’estero. La Regione Veneto sta investendo parecchie risorse nell’internazionalizzazione.

Le imprese non devono rischiare errori nella gestione dei mercati esteri, devono dare al proprio personale le competenze adeguate per gestire con efficacia il business internazionale. Ecco quindi la proposta di un corso gratuito sulle strategie di internazionalizzazione.

All’interno del progetto finanziato dalla Regione Veneto INTERNATIONALISATION IN A CHANGING WORLD – DGR 1284/2017 rivolto alle imprese venete che vogliano essere presenti ed avere successo nei mercati esteri, ENAC, in collaborazione TadaWeb, un team di professionisti appassionati di formazione ed esperti di internazionalizzazione, organizza il corso gratuito Strategie di internazionalizzazione: marketing internazionale e Country analysis.

Si tratta di un percorso di formazione in piccolo gruppo, con 6/7 persone provenienti da imprese diverse. Saranno 5 incontri di mezza giornata, dal 29 marzo al 26 aprile, ogni giovedì dalle 9.00 alle 13.30.

Il dottor Massimo Franzosi, guiderà gli incontri formativi.

Chi è Massimo Franzosi? E’ uno dei professionisti di Tadaweb, dottore in Economia Aziendale, indirizzo Economia delle Aziende Industriali, titolo conseguito presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Si occupa di Marketing strategico, Brand management, Brand portfolio management, Brand licensing e Co-branding. Nel 2005 entra in forza in Fiat Group Automobiles S.p.A. in qualità di responsabile licensing e co-marketing per i marchi 500, Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Dal 2008 al 2011 è Brand Manager di Maserati coordinando le attività internazionali riconducibili a licensing, merchandising, e-commerce, sponsorship e co-marketing. Dal 2011 è consulente.

Nella gestione del gruppo verranno proposte attività didattiche molto attive, esercitazioni, role play, simulazioni, casi pratici. Il piccolo gruppo di partecipanti faciliterà l’apprendimento e l’efficacia didattica.

Perché partecipare a questo corso? Per imparare a condurre una efficace campagna di marketing, per evolvere il portafoglio clienti internazionale, per individuare la prossima focus area del tuo business, usando le schede paese e le tecniche di approccio culturale.

Chi può iscriversi? Il corso è riservato ai dipendenti e titolari delle imprese venete.

Le aziende che sono interessate e che non hanno ancora aderito all’iniziativa possono segnalare il proprio interesse all’ENAC di Feltre (tel 0439 -840947 – mail: feltre@enac.org).

Oltre a questo corso ci sono altre attività in programma a cui è ancora possibile aderire.