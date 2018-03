Giovedì Sergio Frigo alle conversazioni in Taverna di Liberal Belluno Feb 28th, 2018 | By redazione | Category: Appuntamenti, Arte, Cultura, Spettacoli, Prima Pagina Sergio Frigo, giornalista, blogger, scrittore, sarà il protagonista della rassegna “Conversazioni in Taverna” che si terrà giovedì sera con inizio alle ore 18.30 nella sala al primo piano del Ristorante Taverna in centro Belluno. Tema della serata “I luoghi degli scrittori veneti”, dal volume dello stesso Frigo (Mazzanti editore 350 pagine) dove l’autore, dopo il successo della app dedicata ai luoghi di Mario Rigoni Stern, suo concittadino, porta il lettore attraverso i luoghi evocati o vissuti da 28 scrittori del Veneto, due per ogni provincia. L’iniziativa è dell’Associazione Liberal Belluno presieduta da Rosalba Schenal. A condurre l’incontro sarà la giornalista Daniela De Donà. Come di consueto, a fine serata, per chi vorrà intrattenersi con l’autore, ci sarà la cena.

