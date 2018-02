Ital-lenti, la storica azienda produttrice di lenti oftalmiche, rappresenta oggi una delle realtà italiane che più sta investendo in ricerca tecnologica e innovazione. Questo consolidato orientamento aziendale, costantemente perseguito negli oltre 60 anni di storia dell’impresa bellunese, ha portato il marchio Ital-lenti a competere con i grandi colossi internazionali del settore.

“Il 2017 è stato per Ital-lenti un anno importante per l’innovazione tecnologica all’insegna dell’Eye Care. Garantire il più alto livello di protezione e di benessere visivo a tutti i portatori di lenti oftalmiche: questa è stata da sempre la mission di Ital-lenti” dichiara Paolo Marchesi Product & Marketing Manager dell’azienda bellunese. “I nostri riferimenti di sviluppo sono stati: la qualità di visione e le geometrie evolute per soddisfare con le migliori performance le crescenti necessità visive di ognuno di noi, in un mondo sempre più veloce e sempre più digitale” prosegue il manager Ital-lenti.

Per l’azienda di Alpago sarà Mido 2018 l’appuntamento più importante dove mostrare al mercato italiano ed estero proprio le novità di prodotto disponibili, concepite e sviluppate nell’ultra tecnologico impianto produttivo Bellunese.

Verrà presentata al pubblico la nuova famiglia di lenti denominate “Mobile”, la gamma di lenti con design ottimizzato per il mondo digitale. Questi prodotti sono concepiti e sviluppati per assicurare una visione confortevole e rilassata quando si utilizzano in modo prolungato i moderni dispositivi elettronici come smartphone e tablet. La linea “Mobile” si compone di due prodotti: la progressiva Premium Mobile e la lente monofocale ad assistenza accomodativa Relax Mobile.

Sempre in occasione di Mido Ital-lenti esporrà anche la nuova lente progressiva Twice Armonie. “Nella famiglia delle lenti progressive a doppia superficie evoluta, Twice Armonie sarà il nostro prodotto top di gamma, unendo le migliori caratteristiche tecnologiche e produttive. Con questa nuova lente progressiva la qualità di visione per il portatore risulterà migliorata attraverso ogni punto della lente, raggiungendo un livello di definizione delle immagini fino ad oggi impensabile: come quello di una televisione in 4K.” sottolinea sempre il portavoce Ital-lenti.

Non ultima novità, sempre nell’ambito delle lenti progressive, Ital-lenti esporrà My Premium, la lente realizzata con un nuovo concetto di customizzazione, non solo basato sui classici parametri posturali, ma soprattutto tenendo in considerazione gli stili di vita e le necessità visive del portatore.

“Queste informazioni saranno raccolte dall’Ottico Optometrista con l’ausilio di un applicazione web che gli permetterà di relazionarsi in modo interattivo con il portatore, coinvolgendolo in una nuova esperienza d’acquisto e di scelta personalizzata del suo nuovo equipaggiamento visivo in relazione alle sue necessità ed aspettative” conclude Marchesi.

