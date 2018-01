Al via nel Bellunese il rush finale della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle

Belluno, 23 gennaio 2018 – Parte dal Bellunese il rush finale della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Questa settimana, da domani fino a sabato, attivisti e candidati alle Politiche 2018 per il M5S saranno in piazza durante la mattina per incontrare i cittadini e informarli sul programma di governo del Movimento 5 Stelle.

L’incontro con i cittadini nelle piazze e nei mercati ha sempre caratterizzato l’attività del Movimento 5 Stelle sul territorio. A partire da domani fino alle fine della campagna elettorale il Movimento 5 Stelle sarà impegnato in una serie di incontri e gazebo per spiegare ai cittadini i punti programmatici del programma a 5 Stelle per il bellunese e per il Veneto. Sarà presente il parlamentare bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D’Incà.

Ecco il programma: mercoledì 24 gennaio in piazza a Tai di Cadore; giovedì 25 in piazza a Sedico; venerdì 26 gennaio a Santa Giustina; sabato mattina ad Agordo e in piazza Martiri a Belluno.