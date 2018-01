Meteo Veneto. In arrivo il maltempo. Criticità per la frana di Perarolo fino a martedì Gen 7th, 2018 | By redazione | Category: Meteo, natura, ambiente, animali, Prima Pagina Venezia, 7 gennaio 2018 – Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul Veneto. Sulla base delle previste condizioni meteo avverse, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso una serie di avvisi contenenti lo Stato di preallarme e lo Stato di Attenzione per criticità geologica e idrogeologica e per vento forte su alcuni bacini idrografici del territorio. Lo Stato di Attenzione per criticità geologica è dichiarato dallo ore 6.00 di domani alle ore 18 di martedì 9 gennaio nel Bacino Alto Piave (Belluno) limitatamente all’area della frana di Perarolo di Cadore. Nello stesso lasso di tempo, lo Stato di Preallarme per criticità idrogeologica è dichiarato sul Bacino Piave-Pedemontano (Belluno-Treviso); mentre lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica è dichiarato sul Bacino Alto Brenta Bacchiglione Alpone. Lo Stato di Attenzione per criticità idraulica è dichiarato sui Bacini Basso Brenta Bacchiglione; Basso Piave Sile Bacino Scolante in Laguna; Livenza Lemene Tagliamento. Lo Stato di attenzione per vento forte è dichiarato su tutto il territorio regionale dalle ore 15.00 di domani alle ore 8.00 di martedì 9 gennaio.

