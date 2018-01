Gondoliere di Venezia regala tragitto a ragazza disabile in difficoltà. Zaia: “Il bel gesto di Lino faccia il giro del mondo. Lo riceverò a Palazzo Balbi” Gen 5th, 2018 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina, Società, Istituzioni Venezia, 5 gennaio 2018 – “Mentre ringrazio un giovane gondoliere per la bella dimostrazione di sensibilità, mi auguro che il suo gesto possa fare il giro del mondo mediatico, così come accade immancabilmente quando a Venezia qualcosa viene giudicato in modo distorto”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia interviene commentando il “regalo” fatto da un gondoliere di Venezia a una ragazzina disabile, che si trovava in difficoltà a proseguire il suo percorso a piedi, offrendo a lei e alla sua famiglia un tragitto gratuito verso la stazione. “Il gondoliere – aggiunge Zaia – è uno dei grandi simboli che rendono Venezia famosa in tutto il mondo, ed è anche un mestiere storico, che si accompagna a tradizione, identità, venezianità. Con questo gesto Lino ha nobilitato l’intera città, che troppo spesso viene sbattuta sulle prime pagine del mondo intero per polemiche sovente eccessive”. “Tutto comprensibile al mondo d’oggi – conclude Zaia – ma allora mi aspetto e chiedo prime pagine, web e servizi televisivi anche per questa piccola ma significativa storia di generosità. Sarò lieto di ricevere Lino a Palazzo Balbi per ringraziarlo del gesto compiuto, a nome di tutti i veneti e i veneziani, e di consegnarli il Gonfalone ufficiale della Regione”.

Scrivi un commento

You must be logged in to post a comment.