Venezia, 1 gennaio 2018 – “A Cortina la differenza nella doppia gestione di Veneto Strade e Anas si è purtroppo vista tutta. Veneto Strade è intervenuta in modo preventivo, assicurando l’apertura dei passi, che sono rimasti chiusi solo poche ore per evitare il pericolo di slavine. Invece sull’Alemagna si sono verificati i soliti disguidi, dovuti a nevicate, tra l’altro ampiamente annunciate”. A dirlo è Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democratico a proposito del caos traffico dei giorni scorsi con il corollario di polemiche che ha fatto seguito.

“Cortina ha vissuto momenti di caos, gestiti però benissimo dal Comune che ha fermato anche il panico generato da messaggi fuorvianti, alimentati dai social e potenzialmente dannosi per una località che sta vivendo un momento magico in vista dei Mondiali del 2021. Bene ha fatto il sindaco Ghedina a chiedere come mai non siano stati fatti i necessari controlli sui tir e gli autoveicoli privi di catene o gomme da neve che hanno potuto transitare sull’Alemagna, paralizzando il traffico anche nel centro di Cortina. Sotto Natale e nei periodi dell’anno di alta affluenza, occorre organizzare un comitato di controllo regionale tra tutte le istituzioni e forze dell’ordine. Casi così non devono ripetersi”.

“Il mio – conclude la consigliera dem – non vuole essere un attacco ad Anas, ma un invito a riflettere bene sul futuro di una società come Veneto Strade, il cui patrimonio professionale tecnico e umano non può essere disperso o annegato in un mare magnum senza criterio. Nei futuri assetti si tenga ben presente che il cervello di questa azienda dovrà rimanere in Veneto, vicino al territorio e alle aree da monitorare”.