Veneto Strade assicura la riapertura dei passi in giornata Dic 28th, 2017 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina Venezia 28 dicembre 2017 – I passi bellunesi saranno riaperti in giornata. Da questa mattina 120 mezzi e 200 lavoratori di Veneto Strade stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità. Sulle strade regionali non ci sono problemi di circolazione nonostante l’abbondante nevicata di queste ore. “Sui Passi stiamo lavorando con delle priorità precise a partire dal Falzarego, mentre sulle nostre strade anche mercoledì non abbiamo avuto problemi. Diciamo che ha funzionato il piano neve preventivo con lo spargimento di sale sin dalle prime ore di mercoledì 27 – spiega Silvano Vernizzi amministratore delegato della società – secondo le previsioni il tempo migliorerà e questo agevolerà il lavoro delle squadre su strada”. Da mercoledì mattina sulle strade bellunesi sono stati sparsi circa 3000 quintali di sale e altrettanti si pensa di utilizzare nei prossimi giorni.

