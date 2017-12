Nasce Spi Tivu, la rubrica televisiva della Spi Cgil su Telebelluno a difesa dei diritti sociali Dic 25th, 2017 | By redazione | Category: Prima Pagina, Società, Istituzioni Con il 2018 nasce la rivista televisiva Spi Tivù in onda su Telebelluno ogni 2 settimane il sabato alle ore 18,55 e alle 21,55 (replica) e il lunedì alle ore 10,00 e alle 13,30 (replica). Un servizio a difesa dei diritti sociali Infatti, laddove il cittadino non riesce ad esercitare un suo diritto di natura sociale, dalla sanità, alla scuola, al trasporto, all’assistenza ed altro, potrà scrivere a redazionespitivu@veneto.cgil.it oppure chiamare il numero 0437 1841425 e segnalare il disservizio. Spi Tivù si occuperà poi, concordando assieme le forme e le modalità, non solo darne notizia, ma anche di contattare il gestore del servizio nel tentativo di ripristinare i diritti del cittadino.

