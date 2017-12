Frana di Perarolo: resta operativo lo stato di attenzione Dic 24th, 2017 | By redazione | Category: Cronaca/Politica, Prima Pagina, Società, Istituzioni Venezia, 24 dicembre 2017 – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, in riferimento alla situazione di criticità geologica relativa alla riattivazione del movimento franoso che storicamente interessa Perarolo di Cadore (Belluno), ha disposto di mantenere attiva la fase operativa di attenzione, fino ad eventuale revoca con apposita comunicazione, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile nel caso ci fosse necessità di gestire fenomeni emergenziali.

